Воронежский заповедник проводит День памяти Василия Пескова в режиме онлайн

Василия Пескова нет с нами уже 7 лет Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

День памяти Василия Пескова, 12 августа, обычно проходит в Воронежском заповеднике масштабно, с участием множества гостей. Но в седьмую годовщину смерти журналиста, фотографа и публициста из-за эпидемии коронавируса пришлось изменить формат мероприятия. Администрация заповедника организовала День памяти в режиме онлайн с помощью интернета.

На сайте заповедника посетителям предлагают посмотреть трансляции с прошлых памятных мероприятий. Например, можно посетить музей Василия Михайловича, послушать воспоминания друга Пескова Николая Старченко, пролистать семейный альбом Песковых, вспомнить Бессмертный полк Пескова, познакомиться с публикациями самого журналиста, узнать историю камня на его мемориале.

А юных почитателей таланта Василия Михайловича приглашают на экскурсию по его музею и на урок доброты деда Василия.