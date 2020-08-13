В Воронеже хотят изменить порядок определения дворов, нуждающихся в благоустройстве

. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В ходе выездного совещания в Левобережном районе мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил приятную новость для жителей городских дворов, которые давно не ремонтировали. Глава города заявил, что благоустройство в будущем могут проводить и там, где люди не проявляли инициативы. То, есть, не создавали группу активистов, которая в дальнейшем хлопотала о преображении двора. Напомним, что для включения в программу комплексного обновления придомовых участков жильцам необходимо собрать пакет необходимых для этого документов.

– У муниципалитета в будущем должна появиться возможность взять инициативу в свои руки и самостоятельно принять решение о проведении благоустройства двора, хотя бы по базовым обязательным видам работ, не требующих софинансирования собственников, - заявил Вадим Кстенин. - Сейчас у нас такой возможности нет. Мы разработаем законодательную инициативу по этому поводу. Если на какой-то территории, условно, десять дворов благоустроены, а жильцы одного дома самостоятельно не проявляют активности в приведении в порядок своего двора, то мы можем и должны стараться исправить эту ситуацию. Все горожане, независимо от своей активности, равны в своем праве жить в нормальных условиях.

Соответствующее поручение мэр дал своим подчиненным.

Вадим Кстенин таже проверил работы по благоустройству по трем адресам: улица Волго-Донская, 10, 20 и 24а. Там, кроме того, что привели в порядок сами дворы, заасфальтированы проезды между ними, идет строительство пешеходной дорожки. Это стало возможным из-за экономии, сложившейся в ходе торгов.

. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Местные жители обратили внимание мэра на заброшенный пустырь, образовавшийся на месте снесенного ранее здания (земля относится к муниципальной собственности).

Вадим Кстенин поручил привести территорию в порядок уже осенью, а в будущем на месте пустыря организовать общественное пространство. Для того, чтобы окончательно определиться с планами на участок, потребуется посоветоваться с жильцами соседних домов.

– Вы сами должны решить, что хотите здесь видеть: сквер, многофункциональную спортивную или детскую площадки, территория позволяет, – обратился мэр к людям, которым небезразлична дальнейшая судьба этого места.

На этом месте вместо пустыря сделают общественное пространство. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Предварительный проект будущего развития пустыря глава Воронежа поручил показать ему уже к октябрю, чтобы запланировать выполнение работ в ближайшие годы. Также местные жители попросили обновить покрытие тротуара рядом с проездом, где ранее полностью заменили асфальт, Вадим Кстенин дал указание управе района включить ремонт пешеходной дорожки в план на 2021 год.

В ходе осмотра дворов мэр высказал ряд замечаний по качеству работ во дворах, которые должны быть устранены до приемки.

– Есть нарекания и у жителей, которые активно работают с подрядной организацией, и у нас. Есть и просто недопонимание, когда собственники хотят одни качели, а им предлагаются другие. Муниципальным заказчикам я дал четкую установку: пока все недочеты, недостатки на этих объектах не будут устранены, никаких оплат в адрес подрядных организаций мы проводить не будем. Готовы мы и к активной претензионной работе. Но надеюсь, что в оставшиеся два месяца все замечания будут устранены, – заявил Вадим Кстенин.

. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии сообщили, что в предыдущие годы были поданы заявки на благоустройство около 400 дворовых территорий, но интерес к программе год от года не уменьшается. По этому поводу мэр Воронежа отметил:

– Объемы ассигнований на ремонт дворов мы не снижаем. В этом году они составили 225 миллионов рублей. То же самое я могу обещать на 2021 год. Количество дворов меняется год от года, но это зависит от их размеров, устанавливаемого оборудования. Сегодня существуют новые подходы к благоустройству дворов: обязательны 4 вида работ, софинансирование жителей по которым не требуется. Установка детского игрового, спортивного оборудования – в будущем потребуют софинансирования собственников жилья в размере до 20 процентов.

. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Как и прежде, многое будет зависеть от инициативы людей. Порядок подачи заявки на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда» подразумевает проведение общего собрания жильцов. Во время него больше половины из них должны проголосовать за участие в программе, а двор должен быть поставлен на кадастровый учет. Решение собственников оформляется протоколом, который необходимо направить в управу района. Далее уже там помогают сформировать единый комплект документов.

– Сейчас у нас все распланировано до 2024 года, но мы продолжим собирать заявки после снятия всех ограничений, - пообещал Вадим Кстенин. - Я убежден, что программа не должна прекращаться. Справедливость нужна для всех, поэтому я на всех уровнях, как член совета по стратегическому развитию и национальным проектам при Президенте РФ, буду предлагать, чтобы она продолжилась до тех пор, пока благоустройство не придет в каждый двор.

Справка «КП»

В 2020 году в Левобережном районе благоустраивают дворы 13 домов. Всего по Воронежу до конца года проведут работы по 68 адресам, причем на 65 они уже близятся к завершению.