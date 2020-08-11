В Воронежской области на выборы от партий идут блогеры, политики, управленцы и маг

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Вера СИНИЦЫНА

13 сентября жители Воронежской области должны будут выбрать новый состав областной Думы. Голосовать придется в том числе по партийным спискам. Так кто же в них вошел? Если внимательно изучить официальные данные, то в каждой партии можно найти много новых лиц. Например, «Единая Россия» обновила состав кандидатов по партсписку более чем наполовину. И это неспроста, так как сегодня в обществе сформировался четкий тренд на обновление – люди хотят видеть во власти молодых, порядочных, энергичных людей.

Но у каждой медали есть две стороны. Молодости присущ один недостаток, который быстро проходит, – не хватает опыта. Смогут ли эти новые лица взять на себя ответственность за будущее Воронежской области, формировать бюджет одного из самых успешных регионов страны, решать социальные проблемы, проводить грамотную налоговую политику и, наконец, общаться с избирателями, отстаивать их интересы? Тут возникает много вопросов, и чтобы на них ответить, нужно присмотреться к новым лицам партий. Там можно найти и молодых управленцев, которые успели добиться многого в жизни своим трудом, и блогеров, и известных политиков, обладающих ценным опытом, юристов, охранника и даже мага. Из них жителям нужно выбрать тех, кто принесет реальную пользу региону, кто все-таки разбирается в экономических процессах и принципах законотворчества.

Итак, кто же вошел в партийные списки? Рассмотрим их в том порядке, в котором они размещены на сайте областной избирательной комиссии.

КПРФ

В авангарде списка, как всегда, Сергей Рудаков. Воронежцы его хорошо знают как активного общественного деятеля, а еще и депутата всех созывов Воронежской областной Думы. За Сергеем Рудаковым следует депутат Облдумы Николай Воронин, третий в списке – второй секретарь воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев. Тяжелую артиллерию подкрепляет новая кровь. В партсписки влились «силовые» кандидаты. В их числе – генеральный директор ООО «Центр безопасности «Афина» Александр Прошунин, заместитель директора по безопасности ООО «АГРООБЛИК» Денис Коломенцев, охранник группы быстрого реагирования ООО «В-Секьюрити» Александр Луцкевич. Еще можно отметить тот факт, что среди кандидатов есть несколько женщин.

ЛДПР

Во главе списка по традиции Владимир Жириновский. За ним – действующий депутат Воронежской облдумы Александр Овсянников. Также в списках немало юристов и несколько неординарных личностей. Среди последних – Юлиан Железняк, 1991 года рождения. О молодом мужчине можно найти много интересной информации: так, одно из популярных изданий выяснило, что Юлиан якобы совсем недавно позиционировал себя как мага и волшебника, увлекался нумерологией, эзотерикой, астрологией, вопросами кармы и энергетики. При всем этом в прошлом году он шесть раз выдвигал свою кандидатуру на местных выборах. В качестве рода деятельности тогда он указывал безработный статус.

– Сейчас в составе областной Воронежской думы большинство имеет партия власти – 51 депутат. ЛДПР намерена это исправить, разбавив думское большинство своими партийцами, – заявляет воронежское отделение партии на своем официальном сайте.

«Единая Россия»

Возглавляет список губернатор Александр Гусев, вторым номером за ним идет председатель областной Думы Владимир Нетесов. Далее – один из крупнейших фермеров области Александр Князев, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий и другие, достойно зарекомендовавшие себя депутаты регионального заксобрания. В этой части в партии сохранили классическую конфигурацию. Но большая часть списка представлена новыми лицами. Некоторые из них могут быть уже знакомы жителям, но не по политической стезе. Это руководители крупных компаний и молодежь, имеющая за плечами опыт управления или реализации проектов.

Так, среди первой категории – генеральный директор ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» Анатолий Лосев, генеральный директор компании «Агромиг» (ремонт и производство сельскохозяйственной техники) Артем Копылов.

Молодежь с опытом представляют Дмитрий Ширяев из Борисоглебского района, выпускник ВГАСУ, сейчас – заместитель директора ООО «Маслозавод Третьяковский». Иван Воробьев из Бобровского района, заместитель генерального директора ООО «ЭкоНива – Продукты питания», Елена Губина, окончившая ВГУ с красным дипломом по специальности «фармацевтика» и с ноля основавшая сеть аптек.

«Справедливая Россия»

Первый в списке – действующий депутат областной Думы от «СР» Анатолий Шмыгалев. За ним – уважаемые, состоявшиеся специалисты. Например, бывший глава района Сергей Королев (1954 г.р.), выпускник Военно-политической академии Юрий Шершнев (1950 г.р.), врач-методист областного клинического центра медицинской профилактики Нина Землянская (1941 г.р.).

Но есть и немало официально безработных, а также творческих личностей. Например, общественный деятель Константин Квасов обладает широким кругом интересов – он танцор, блогер, борец с нарушениями строительного законодательства.

К слову, отличительной чертой этих выборов стал массовый приход блогеров в политику: Виталий Иванищев и Николай Шалыгин у «Родины», Сергей Муштенко и Илья Бейлин – у «Яблока».

«Родина»

В списке партии с таким красивым названием можно найти уроженца Сербии Любомира Радиновича, публициста-пенсионера Святослава Иванова, сына бывшего мэра Воронежа Артура Ковалева. Вместе с ними идут представители рабочих профессий: слесари, дозировщики бетонных смесей, механики, водители. Многие из них работают на одном предприятии – на Заводе железобетонных изделий №2. Там же трудится первый номер списка «Родины» в гордуму Воронежа, коммерческий директор этого завода и одновременно внук его владельца Артем Чекмарев.

До выборов остался месяц. Есть время присмотреться к каждому кандидату, изучить его биографию, найти информацию в интернете. Из этого калейдоскопа уже можно составить определенное мнение и, опираясь на него, проголосовать сердцем и разумом. Те, кого мы выберем, в ближайшие пять лет будут определять развитие нашего региона. Хочется, чтобы он попал в хорошие, любящие руки.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:

Кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Денис Сосунов:

– Каждые выборы всегда уникальны и по составу участников избирательной кампании, и, надеюсь, по итоговым результатам. Тем не менее в этом году мы наблюдаем определенные тренды и особенности.

Во-первых, кампания проходит в условиях ограничений, что создает дополнительные трудности для кандидатов и вызывает даже иногда чувство политической фрустрации избирателей, которых гораздо сильнее волнуют проблемы социально-экономического характера, чем процедура выборов в регионе.

Во-вторых, социологи фиксируют мощный общественный запрос на изменения и на новые лица в политике.

В-третьих, в текущем избирательном цикле активнее используются технологии продвижения в социальных сетях, ведутся блоги, снимаются видеоролики и т.д. Постепенно совершенствуется процедуры предварительного отбора кандидатов. Партийные функционеры и технологи предпринимают усилия по вовлечению более широких слоев населения в политический дискурс. К примеру, обязательные праймериз партии «Единая Россия» способствуют тому, что в партийных списках «ЕР» много известных и достойных воронежцев.

В-четвертых, в этом году мы наблюдаем картину, когда к уже привычным группам кандидатов – строителей, бизнесменов, представителей сферы образования и медицины и т.д. – прибавился обширный пул медийных региональных общественников. На мой взгляд, именно эти кандидаты способны создать атмосферу состязательности и сделать более интересным избирательный процесс в Воронежской области.

Отдельно хотелось бы выделить группу молодых кандидатов – студентов и недавних выпускников вузов. Представляется, что интерес молодых людей к реальной политике является хорошим знаком для нашего региона. Только важно, чтобы не наступил момент разочарования у новых подрастающих политиков.