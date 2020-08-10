Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 августа 2020: количество зараженных почти достигло 12 тысяч

Более сотни человек в регионе скончались. Фото: Артем КИЛЬКИН

11 994 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Уже несколько дней прирост инфицированных составляет 97 человек. Выздоровели 12 052 пациента. Из них: у 10 074 человек Covid-19 диагностировали методом ПЦР (входят в официальную статистику), а у 1 978 клиническая картина установлена по КТ легких (лабораторно Covid-19 не подтвержден). 106 человек с коронавирусом скончались.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Ранее санитарные врачи объяснили рост заболеваемости возвращением воронежцев из отпусков. Так же специалисты рекомендовали рестораторам отказаться от проведения дискотек, корпоративов, свадеб и других подобных массовых мероприятий,чтобы не осложнять эпидситуацию. В детских лагерях Воронежской области отменили третью смену. 1 сентября торжественные линейки проведут только для первоклассников и выпускников. В то же время с 6 августа открылись все детсады, а с 14 сентября начнут работу театрально-концертные организации с заполнением залов не более 50%.