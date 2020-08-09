Коронавирус в Воронеже, последние новости на 9 августа 2020: суточный прирост зараженных остался прежним

С начала эпидемии заболели 11 994 жителей области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 9 августа, 11 994 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 97 человек, как и днем ранее. Окончили лечение и выздоровели 12 052 пациента. Из них: у 10 074 человек Covid-19 диагностировали методом ПЦР (эти инфицированные входят в официальную статистику), а у 1 978 клиническая картина установлена по КТ легких (лабораторно вирус не подтвержден). 106 человек с коронавирусом скончались.

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Под Воронежем пациент, которого не обследовали на коронавирус, засудил медиков. Мужчина контактировал с зараженным Covid-19 и ему полагалось пройти тестирование. Однако анализ делать не стали. В итоге больницу оштрафовали на 25 тысяч рублей.