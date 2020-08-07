Охота с целью регулирования численности животных позволит воронежским владельцам оружия оттачивать навыки обращения с оружием

фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

С августа этого года вступили в силу поправки в Федеральный закон, разрешающие охотникам участвовать в регулировании численности животных, в список которых добавили бродячих собак и кошек, серую ворону и волка. Наверно, это один из самых ожидаемых владельцами оружия документов. Почему – «Комсомолка» выяснила, пообщавшись с председателем первичного отделения ДОСААФ Воронежа, руководителем Воронежского стрелкового клуба Альбертом Горбачевым.

- Данная норма в законе давно была необходима, вполне логична и в ранее существовавшем охотничьем законодательстве в той или иной мере была отражена, - отметил наш собеседник. - Ее отсутствие в существующем законе об охоте скорее было чем то, вроде, недоработки. Недаром законопроект, который вылился в закон, разрешивший охотникам осуществлять охоту в целях регулирования численности, был внесен и принят за каких-то полгода.

С целью изучения мнения владельцев огнестрельного оружия, Стрелковый клуб провел внутренний опрос на предмет желания охотников принимать участие в регулировании численности животных. Более ста человек отметили, что готовы получить такие охотничьи разрешения и заняться полезным делом. Но так ли остро стоит сегодня в регионе вопрос регулирования численности и не надумана ли проблема?

ЗАКОН В РЕГИОНЕ ПОКА НЕ РАБОТАЕТ

Как рассказали «КП» в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, сейчас воронежские охотники не могут получить разрешение для участия в регулировании численности животных на территории области, так как еще не приняты соответствующие подзаконные акты на уровне области. Эту задачу пока решают на территории области штатные сотрудники охотнадзора и охотхозяйств. А в списке животных, которые сейчас подлежат регулированию на территории Воронежской области, на сегодня внесены лисица, волк и кабан. Между тем, по словам жителей сельской местности, огромный вред их подворьям наносят стаи бродячих собак и одичавшие кошки. Кроме того, безнадзорные животные – источник смертельно опасного заболевания - бешенства.

- Нужно понимать, что такой вид охоты, как охота в целях регулирования численности, это не очередной повод добыть животное, а вынужденная мера, когда по каким-либо причинам сама природа уже не может справиться с регулированием численности, и какой-либо вид животных начинает наносить ущерб всей природной экосистеме, - продолжает Горбачев. - А на фоне сложной обстановки с бешенством для нашего региона такая мера крайне необходимая.

Например, по словам охотников, сегодня в угодьях практически не встретить зайца. Зато лис, чьей кормовой базой являются, в том числе, и зайцы, встречается очень много.

- Так и напрашивается вывод, что регулированием численности лисицы никто не занимался, - считает руководитель Стрелкового клуба. - Что касается волка и серой вороны, такие виды животных, практически испокон веков, подлежали регулированию по принципу «единица, стремящаяся к нулю». Профессиональные зоологи наверняка смогут привести большое количество причин «почему так», а с обывательской точки зрения можно просто сказать, что данные животные в силу своей природы являются хищниками, активно размножаются и практически «поедают» весь природный мир вокруг. Недаром в советском законодательстве охота на такие виды животных была разрешена при любом законном нахождении в угодьях, поощрялась как бесплатными лицензиями на право охоты на копытных животных, так и материально.

ТИР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Другим аргументом в пользу нового закона владельцы оружия называют возможность охоты, а, значит, и тренировки навыков стрельбы круглогодично. Ведь нахождение человека с ружьем в лесу вне сезона охоты, без официального разрешения, даже с целью «пострелять по банкам» – грубое нарушение закона, караемое штрафами. А возможность посещать тиры вне охотничьего сезона есть далеко не у каждого.

- Если воронежский охотник еще может посетить стрелковые объекты в областном центре, то для жителей районов области большая проблема развивать свои навыки обращения с оружием из-за отсутствия стрелковых объектов, - говорит Альберт Горбачев. - Мы от клуба написали письмо в Минприроды РФ для разъяснения вопросов получения разрешений на право охоты с целью регулирования численности. Полагаю, что ответ на него объяснит, как именно получать гражданам такие разрешения в Воронежской охотинспекции. Вообще, очень странно, что у нас возникла проблема с выдачей этих документов. В других регионах ее нет.

ПРАВИЛА НАДО ОСВЕЖАТЬ В ПАМЯТИ ПЕРЕД КАЖДЫМ СЕЗОНОМ

Напоминаем владельцам оружия о том, что в этом году в связи с коронавирусом продление разрешений на оружие происходит в особом режиме.

- Не забывайте о необходимости соблюдения Правил охоты и параметров в Воронежской области, ну и самого закона об оружии. При этом следует не просто прочитать эти документы однажды, а потом забыть, а регулярно, например, перед открытием охоты, интересоваться их состоянием, так как время от времени в них вносятся различные изменения, незнание которых может привести к административной ответственности, - напомнил Горбачев. – Кстати, Минприроды РФ в настоящее время активно разрабатывает новые правила охоты в Российской Федерации, которые, скорее всего, вступят в силу с 1 января 2021 года.