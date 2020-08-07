оронавирус в Воронеже, последние новости на 7 августа 2020: суточный прирост увеличился из-за вернувшихся из отпуска воронежцев

фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

11 705 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. По данным к 7 августа, выздоровели 11 655 пациентов. Из них: у 9 688 человек Covid-19 был диагностирован методом ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости), а у 1 967 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких. Скончались с подтвержденным коронавирусом 103 человека.

В последние дни отмечается рост заболеваемости. С 3 августа количество выявленных случаев за сутки увеличилось с 85 до 96 случаев. На заседании оперштаба стало известно, что сложняет эпидситуацию возвращение жителей региона с отдыха - с 20 июля среди них зарегистрировали 12 случаев коронавируса.

Роспотребнадзор сообщил, что после открытия общепита в связи с послаблением коронавирусных ограничений постоянно фиксирует жалобы воронежцев на проведение в кафе и ресторанах дискотек, корпоративов и свадеб. Санитарные врачи рекомендуют рестораторам отказаться от подобных массовых мероприятий.

Так, в Воронеже закрыли кафе после поминок по умершему от коронавируса уроженцу Узбекистана. Сначала заведением заинтересовались в региональном управлении ФСБ. Материалы набрали шокирующие и передали их в региональное управление Роспотребнадзора. Санитарные врачи проверили сведения силовиков. И выяснили, что в кафе нарушали едва ли не все возможные санитарные нормы.

1 сентября в регионе откроются 1400 школ с общей численностью более 500 тысяч учащихся. Учебный процесс организуют в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора. Поэтому торжественные линейки в День знаний проведут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов, причем с максимальным дистанцированием.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет