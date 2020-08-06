Коронавирус в Воронеже, последние новости на 6 августа 2020: количество смертей увеличилось до 103-х

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

11 705 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. По данным оперштаба на 6 августа, прирост инфицированных за минувшие сутки составил 96 человек (как и накануне). Выздоровели 11 655 пациентов. Из них: у 9 688 человек Covid-19 был диагностирован методом ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости), а у 1 967 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких. За минувшие сутки еще двое больных скончались. Количество жертв Covid-19 достигло 103 человек.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

В Воронежской области отменили третью смену в детских лагерях. Решение региональных властей пока не оформили документально. Однако до лагерей его уже довели, сотрудники и родители в курсе обновленной информации. В облправительстве причиной такого решения назвали рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Комментарий санитарных врачей по этому поводу пока получить не удалось.

В общежитии № 3 воронежского опорного университета завершился карантин. Проректор вуза Антон Ходунов сообщил, что новых случаев заболеваний нет, поэтому ограничения закончились. Общежитие закрывали из-за заражения одной из студенток. Коронавирус у нее диагностировали 22 июля, сначала изолировали этаж, где она жила, а потом и все здание.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет