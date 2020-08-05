Коронавирус в Воронеже, последние новости на 5 августа 2020: 96 новых зараженных, двое скончавшихся

11 609 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 5 августа, прирост инфицированных за минувшие сутки составил 96 человек. Накануне окончил лечение 131 пациент, таким образом выздоровели 11 524 воронежца. Из них: у 9 562 человек Covid-19 был диагностирован методом ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости), а у 1 962 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких. Еще два пациента с коронавирусом скончались. Количество жертв Covid-19 достигло 101 человека.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Воронежская область попала в "зеленую" зону по количеству выздоровевших от коронавируса. 82% пациентов смогли победить инфекцию. Это выше, чем средний показатель в ЦФО - 79% и по стране - 77%. Если посмотреть на соседей, то самая благополучная ситуация в Белгородской области - 91% выздоровевших. В Орловской и Курской - по 77%, в Липецкой - 80%, Тамбовской - 81%.

За четыре месяца в воронежской областной больнице пролечили 1569 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Среди пациентов были 33 беременные женщины, две из них родили здоровых малышей.Сейчас, в связи с вводом в эксплуатацию новой инфекционной больницы, коечный фонд сократили с 500 до 120 мест. В стационаре проходят лечение около 69 человек с Covid-19.

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Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет