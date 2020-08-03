2020-08-03T13:03:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 3 августа 2020: 89 заразились, еще трое скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 3 августа 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

11 419 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 3 августа, прирост за минувшие сутки составил 89 человек. 11 241 воронежец выздоровел. Из них: у 9 300 пациентов Covid-19 был диагностирован методом ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости), а у 1 941 человека клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких. На сегодняшний день продолжают лечение 2 119 жителей области с ПЦР+. Еще три человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Количество жертв Covid-19 достигло 97 человек.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Из-за коронавируса воронежским охотникам продлили срок выдачи разрешения на оружие. Росгвардия издала распоряжение, согласно которому владельцам огнестрельного оружия, у которых в период с 6 апреля до 1 ноября завершается срок разрешений, можно без штрафа оформить их продление. Сделать это надо до 1 ноября. Опоздавшим грозит административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Воронежской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Жительница Воронежской области получила 12 лет колонии за убийство знакомого 100 ударами ножа
Жительница Воронежской области лишилась 45 тыс рублей, продиктовав код из СМС для внесения задатка
В Воронеже иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате во дворе дома
Санитарные врачи дали советы воронежцам по выбору арбузов
Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для АО «ГЛОНАСС»
Никитинский театр отметит 4-летие в режиме онлайн
В Воронеже ревнивец с приятелем избили и ограбили соперника
Жительница Воронежа отметила 100-летие
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
Юный воронежский артист привез призы с фестиваля "Славянский базар-2020"
В Воронеже резко увеличилась площадь лесных пожаров
В Воронеже изменят маршрут двух автобусов
Житель Воронежской области убил на пьянке бывшего сокамерника, а другого собутыльника принуждал взять вину на себя
В Нововоронеже поймали водителя, не оплатившего 25 штрафов
В центре Воронежа столкнулись две маршрутки: ранены три пассажира
В Воронежской области около 20 тыс заявлений на пособия на детей от 3 до 7 лет признаны незаконными
В Воронеже ночью сгорели две иномарки
Житель Воронежской области насушил 2 килограмма конопли