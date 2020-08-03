Коронавирус в Воронеже, последние новости на 3 августа 2020: 89 заразились, еще трое скончались
11 419 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 3 августа, прирост за минувшие сутки составил 89 человек. 11 241 воронежец выздоровел. Из них: у 9 300 пациентов Covid-19 был диагностирован методом ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости), а у 1 941 человека клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких. На сегодняшний день продолжают лечение 2 119 жителей области с ПЦР+. Еще три человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Количество жертв Covid-19 достигло 97 человек.
Инфографика Яндекс.Коронавирус
Гостиницы: принимают посетителей
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Из-за коронавируса воронежским охотникам продлили срок выдачи разрешения на оружие. Росгвардия издала распоряжение, согласно которому владельцам огнестрельного оружия, у которых в период с 6 апреля до 1 ноября завершается срок разрешений, можно без штрафа оформить их продление. Сделать это надо до 1 ноября. Опоздавшим грозит административное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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