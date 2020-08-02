Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Воронеж и Липецк очень похожи, и проблемы у них сходные»

В Воронеже 1 августа побывала делегация из Липецка во главе с руководителем города Евгенией Уваркиной. В состав делегации вошли также первый заместитель главы администрации города Константин Востриков, председатель департамента образования Светлана Бедрова, председатель департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова и другие. Коллеги прибыли к нам для изучения воронежского опыта по привлечению крупных частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры, реализации концессионных соглашений и строительству объектов социальной сферы. Делегацию принял мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Приветствуя гостей, Вадим Кстенин сказал:

- Рад приветствовать вас в нашем городе. Сегодня, надеюсь, покажем вам не только те вещи, которые нам хорошо удаются, но и расскажем о своих проблемах. Я знаю, что проблемы у нас одинаковые, города находятся близко друг к другу, люди похожи, поэтому решать проблемы мы должны вместе и делиться успешным опытом, - сказал Вадим Кстенин.

Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала, что сегодня в Липецке сформировалась новая команда управленцев.

– Я сама около года в должности, - пояснила Евгения Юрьевна, и представила участников своей делегации.

Фото с сайта мэрии Воронежа

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО-ВОРОНЕЖСКИ

В рамках своего визита гости посетили Правобережные очистные сооружения, где познакомились с «технологической цепочкой» очистки: от первого до последнего этапа. Экскурсию провели генеральный директор ООО «РВК – Воронеж» Олег Николаенко и главный технолог предприятия Сергей Корышев.

– В Воронеже была очень большая проблема из-за иловых карт, на которые свозился осадок с правобережных очистных. Дома подошли к ним довольно близко, было много жалоб на неприятные запахи с карт, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Решить проблему помогло заключение концессионного соглашения и крупные инвестиции в инфраструктуру. Благодаря им, удалось ввести в эксплуатацию цех механической очистки, карты перестали заполнятся и острота проблемы снизилась.

Евгения Уваркина отметила, что проблема очистных сооружений актуальна и для их города.

Следующим объектом, который посетила липецкая делегация, был детский сад №77. Его уникальность в том, что он построен, отделан и оснащен строителями за собственные средства. Впоследствии муниципалитет выкупил его в свою собственность.

Глава Липецка обратила внимание на архитектурные и технологические решения, отметив, что они не требуют больших вложений, но вместе с тем практичны и эстетичны. Но в Липецке пока такая технология не применяется.

Интерес у липчан вызвал недавно отреставрированный подземный переход у цирка. Для сравнения гостям показали фотографии, отражающие его состояние до начала работ.

Вице-мэр Людмила Бородина поделилась опытом и рассказала о преимуществах

передачи объекта в долговременную концессию в сравнении с простой сдачей в аренду. Во втором случае у коммерсанта по закону может со временем появляться право выкупа объекта. В случае с концессией объект безоговорочно останется в муниципальной собственности.

Гости также оценили и Центральный рынок, ставший победителем всероссийского конкурса «Торговля России 2018». После реконструкции в нем разместилось собственное производство продуктов питания, а фермеры получили места для торговли.