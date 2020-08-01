2020-07-31T23:47:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 1 августа 2020: количество зараженных и выздоровевших почти сравнялось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 1 августа 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным на 1 августа, 11 153 жителя в Воронежской области заразились коронавирусом. 11 031 воронежец выздоровел, накануне окончили лечение 149 жителей региона. 94 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

Облправительство решило объяснить, как правильно трактовать статистику. Ведь по опубликованным данным выходит, что вылечиться осталось двум десяткам воронежцев. Оказалось, что 11 153 больных - это инфицированные, у которых подтвердили Covid-19 методом ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости). А вот среди выздоровевших: только 9 103 пациента с ПЦР+, а еще у 1 928 коронавирус установлен по компьютерной томографии легких (КТ+). То есть еще 2 050 человек от официального числа зараженных продолжают лечение.

В Воронежской области выявили еще один очаг коронавируса. На заседании регионального оперштаба глава областного Управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал, что инфекция пробралась в Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Covid-19 подтвердился у пяти его сотрудников.

Губернатор Александр Гусев подписал указ об очередном снятии ограничений в регионе. С 6 августа открываются все детсады, а с 14 сентября разрешается работа театрально-концертных организаций с заполнением залов не более 50%.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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