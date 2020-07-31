2020-07-31T12:00:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 31 июля 2020: данные по зараженным, открытие детсадов, отмена Дня ВДВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 31 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на 31 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 11 153 человек. Прирост за минувшие сутки составил 88 пациентов. Выздоровели 11 031 воронежец, накануне окончили лечение 149 жителей региона. К сожалению, продолжает расти и количество умерших. На сегодняшний день скончались уже 94 человека с подтвержденным коронавирусом.

Санитарные врачи предоставили данные по количеству зараженных по районам области и в самом Воронеже. Картина получилась следующая. В областном центре лидер по числу инфицированных - Коминтерновский район (29,97%), на втором месте - Советский (22,19%), на третьем - Ленинский (15,1). Далее идут Левобережный (13,62%), Железнодорожный (11,7%) и Центральный (8,14%). В целом на Воронеж приходится 45,5% всех зараженных в регионе.

Среди районов области: в тройке лидеров Россошанский (5,08% от общего количества заболевших), Лискинский (4,25%), Рамонский (4,17%), Новоусманский (4,14%), Борисоглебск (3,54%) и Семилукский (3,15%).

Гостиницы: работают

Музеи: принимают посетителей

Изоляция для приезжих: нет

С 6 августа в регионе начнут открываться детские сады. Дошкольные учреждения приступят к работе в течение недели. В каждом из детсадов появятся дежурные группы, которые смогут принять всех желающих. Власти считают, что для невысокой летней загрузки этого будет вполне достаточно.

2 августа, на День ВДВ, в Воронеже торжественных мероприятий не будет. Причина - все та же эпидемия коронавируса. А вот к празднованию Дня города, который в этом году выпадает на 19 сентября, в мэрии уже приступили. Однако ни формат, ни масштаб торжества пока не определены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Воронежской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
В правительстве области представили третий вариант фасада воронежского Театра оперы и балета
В Воронеже перекрывают несколько улиц для реконструкции моста на улице Ленина
В Воронежской области инспекторы помогли пенсионерке, у которой автомобиль заглох на железнодорожном переезде
Бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» увеличили почти до 260 млн рублей
В Воронежской области госпитализировали трех человек после столкновения «УАЗа» с фурой
Из-за работ на телевышке воронежцы столкнутся с перерывами в телевизионных и радиотрансляциях
Еще четыре воронежских школьника во время ЕГЭ заработали 200 баллов по двум предметам
В Воронежской области к 31 июля умерли еще двое пациентов с коронавирусом
В сентябре в Воронежской области начнут работать театральные и концертные залы
В Воронеже открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, защитнику города Мамеду Джабраилову
В Воронежской области приобрели 377 квартир для сирот у четырех застройщиков
Бывшего руководителя следствия транспортной полиции отправили на год в колонию общего режима
"Страховой агент" продала машину воронежца под предлогом ее ремонта
Столичный балетмейстер ставит спектакль в Воронежском театре оперы и балета
Воронежский заповедник продлил время работы экскурсионных объектов
В Воронеже поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин
В этом году воронежцы стали реже страдать инфекциями верхних дыхательных путей
Прокуратура помогла сотрудникам воронежского санатория получить зарплату
В День ВДВ в Воронеже будут работать фонтаны
В мэрии Воронежа рассказали, как пройдет день города
В Воронеже побывали победители туристической акции выходного дня
В Воронеже женщина-коммерсант, чтобы избежать уголовного дела, вернула казне 43,5 миллиона рублей
В Воронеже над бесхозным коллектором образовался полутораметровый провал
Старейший воронежский бизнес-центр снова никто не захотел покупать даже со скидкой
В Воронеже аферист заставил знакомого отдать ему 12,2 миллиона рублей
В Воронеже завершилась первая смена в детских лагерях
В Воронеже на видео попал ребенок, разгуливающий на стройплощадке под стрелой крана
С начала года водители городских маршруток спровоцировали 27 аварий в Воронеже
В Воронеже женщина поверила, что выиграла миллион, и отдала мошенникам 900 тысяч рублей