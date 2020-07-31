Коронавирус в Воронеже, последние новости на 31 июля 2020: данные по зараженным, открытие детсадов, отмена Дня ВДВ

По данным на 31 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 11 153 человек. Прирост за минувшие сутки составил 88 пациентов. Выздоровели 11 031 воронежец, накануне окончили лечение 149 жителей региона. К сожалению, продолжает расти и количество умерших. На сегодняшний день скончались уже 94 человека с подтвержденным коронавирусом.

Санитарные врачи предоставили данные по количеству зараженных по районам области и в самом Воронеже. Картина получилась следующая. В областном центре лидер по числу инфицированных - Коминтерновский район (29,97%), на втором месте - Советский (22,19%), на третьем - Ленинский (15,1). Далее идут Левобережный (13,62%), Железнодорожный (11,7%) и Центральный (8,14%). В целом на Воронеж приходится 45,5% всех зараженных в регионе.

Среди районов области: в тройке лидеров Россошанский (5,08% от общего количества заболевших), Лискинский (4,25%), Рамонский (4,17%), Новоусманский (4,14%), Борисоглебск (3,54%) и Семилукский (3,15%).

Гостиницы: работают

Музеи: принимают посетителей

Изоляция для приезжих: нет

С 6 августа в регионе начнут открываться детские сады. Дошкольные учреждения приступят к работе в течение недели. В каждом из детсадов появятся дежурные группы, которые смогут принять всех желающих. Власти считают, что для невысокой летней загрузки этого будет вполне достаточно.

2 августа, на День ВДВ, в Воронеже торжественных мероприятий не будет. Причина - все та же эпидемия коронавируса. А вот к празднованию Дня города, который в этом году выпадает на 19 сентября, в мэрии уже приступили. Однако ни формат, ни масштаб торжества пока не определены.