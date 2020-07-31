В Воронежской области приобрели 377 квартир для сирот у четырех застройщиков

Все 36 тендеров на закупку 377 квартир для воронежских детей-сирот завершились успешно. Заказ разделили между собой четыре застройщика. «Домостроительный комбинат» предоставит 125 квартир, «Воронежбытстрой» - 122, «Жилстрой» - 108 и «Выбор» - 22. Общая стоимость квартир составила 638,2 млн рублей.

Жилье подбирали не только в Воронеже, но и в пригородных районах: Рамонском, Семилукском, Хохольском, Новоусманском и Каширском. Стоимость квадратного метра, согласно аукционным документам, составила 43,4 тысячи рублей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что регион готов платить застройщикам больше, чем даже того требуют нормативы Минстроя, чтобы помочь людям с комфортным жильем.

- Ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам требует решительных действий власти. И в этой ситуации мы делаем все возможное. Впервые за несколько лет нам удалось остановить рост очереди на жилье, - заявил ранее глава региона.

Если говорить про прошлые годы: в 2018-ом на жилье для сирот выделяли 300 млн рублей из облбюджета, а в 2019-м – 392 млн.