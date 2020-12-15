Депутаты гордумы решили проверить все спортшколы в Воронеже

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Состояние помещений спортивных школ вызвало много вопросов со стороны аудиторов Контрольно-Счетной палаты Воронежа. Они находятся в плачевном состоянии и требуют срочного ремонта. Об этом заявила председатель КСП Елена Литвинчук депутатам на совместном заседании комиссий Воронежской городской Думы 14 декабря.

Аудиторы проверяли, как учреждения тратят бюджетные средства, выделяемые в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта». В частности, речь шла о спортшколах №1, 11 и 13, где проводятся занятия по теннису, пулевой стрельбе и шахматам.

Во всех нашли ряд недочетов и нарушений. Больше всего вопросов в ходе инспекции КСП вызвало состояние подвальных помещений в МБОУ СШОР №11. Здесь проводятся занятия по пулевой стрельбе. В «неудовлетворительном состоянии» оказались практически все кабинеты, где занимаются дети. Здесь требуется замена электрики, канализации, вентиляции, санузла, напольного покрытия. В мэрии Воронежа пояснили, что ремонт в спортшколе запланирован на 2021 год. Средства на первоочередные работы уже заложены в городском бюджете.

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По итогам отчета Елена Литвинчук призвала парламентариев от постоянной комиссии по физкультуре, делам молодежи и спорту городской Думы предложить управлению имущественных и земельных отношений найти альтернативные помещения для спортшколы № 11.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по физкультуре, делам молодежи и спорту горпарламента Александр Чистяков высказался по поводу того, что аудиторские проверки должный пройти во всех воронежских спортивных школах без исключения. По его мнению, оперативно реагировать необходимо не только, когда об этом заявляют руководители этих учреждений или родители воспитанников. Это можно сделать на основании проверок КСП.

Кроме того, есть предложение реконструировать старое здание на Машиностроителей, 13.

– Есть смысл этот земельный участок забронировать за спортивным сооружением, например, поставить многоцелевой спортивный комплекс, зал борьбы или игровых видов спорта, – отметил Александр Чистяков.

Парламентарии условились поднять этот вопрос на ближайшем заседании профильной комиссии. Возможно, объект удастся включить и в адресную инвестиционную программу.

Евгения Фролова