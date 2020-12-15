Бывшие директор и игрок воронежского "Бурана" рассказали о хоккеисте, прыгнувшем в прорубь в коньках

Тренировка от Костромина: за бегом по льду следует купание в проруби. Фото: кадр с видео

Хоккеист, бывший любимцем воронежских болельщиков, отметился необычным видео. Роман Костромин когда-то наводил ужас на соперников "Бурана" в тройке с Павлом Копытиным и Алексеем Князевым-старшим. А теперь навел шорох в Инстаграме своим видео, где голым по пояс катается по льду пруда и три раз прыгает в прорубь прямо в коньках. Ролик произвел фурор в Сети.

Мы пообщались с одним из игроков этой легендарной тройки - до сих пор очень популярным среди воронежских болельщиков Алексеем Князевым-старшим.

- Смотрел видео, но не думал, что это Роман. Оказывается он, ничего себе, - удивился Алексей. - Не помню, чтобы раньше моржеванием занимался. Последний раз общались, наверное, года три назад. В тройке у нас классное взаимопонимание было, понимали друг друга с полуслова. Ну и приколы разные творили. Но вот какие, с ходу припомнить трудно.

Немного подробнее о Романе (теперь уже Павловиче) рассказал бывший директор "Бурана" Сергей Ткачев:

- Я тоже какие-то процедуры закаливания в исполнении Романа не припомню. Но такой необычной тренировкой не сильно удивлен. Крепкий парень, сибирский, из-под Омска. В "Буране" всегда серьезным был, не зря капитаном выбрали. Парень хороший, иногда с хитринкой пытался отстаивать интересы партнеров по команде. Так подкатит бывало, по поводу премии намекнет. Одним словом, отстаивал интересы ребят. Игрок был командный, опытный. Нарушений режима не допускал. Человек же семейный, женат, три дочки. Ушел Роман из "Бурана", когда почувствовал, что годы уже не позволяют так самоотверженно кидаться под шайбу. Как говорится, старые раны. Могу только пожелать успеха ему на тренерской работе.

Роман Костромин. Фото: ХК "Авангард"

Справка "КП"

Роман Костромин - мастер спорта. Выступал за клубы Суперлиги и ВХЛ. До высшей лиги был капитаном и нападающим ХК «Липецк», потом выступал в воронежском «Буране», за который забил 23 гола. Всего за карьеру Костромин провел 1067 игр, забросил 284 шайбы, сделал 392 голевые передачи. Роману Павловичу 45 лет, сейчас он на тренерской работе, причем занимается и с детьми, и с взрослыми.