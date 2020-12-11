Коронавирус в Воронеже, последние новости на 11 декабря 2020: выросло количество зараженных 65 лет и старше

Количество летальных случаев перевалило за тысячу. Фото: Иван МАКЕЕВ

38 092 жителя Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. Накануне прирост заболевших составил 381 человек. Эти цифры, к сожалению, вновь стали рекордными. По данным к 11 декабря, окончили лечение и выздоровели 36 377 пациентов. Количество летальных случаев увеличилось до 1023.

Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, за неделю число бессимптомных случаев увеличилось с 9 до 12% за счет выявления носителей в групповых очагах. Кроме того, произошли изменения в возрастной структуре: выросло количество зараженных 65 лет и старше – на 30%, тоже из-за регистрации групповой заболеваемости.

Увеличилось число случаев Covid-19 в секторе ЖКХ – на 60%, среди работников пищевой промышленности – на 76%, работников транспортных узлов – на 56%, водителей – на 34%, офисных работников – на 27% и госслужащих – на 22%. Снижение отметили специалисты в группе работников сельского хозяйства (на 8%) и работников здравоохранения (на 7%). По информации санитарных врачей, сейчас в регионе зарегистрировано 11 действующих очагов инфекции, из них за последнюю неделю выявили шесть.

Что касается заболеваемости школьников, то, по данным на 9 декабря, только 8% детей отсутствовали в учебных заведениях. Это не превышает цифр, зафиксированных перед выходом на каникулы. Тогда не было в школах 13% учащихся.