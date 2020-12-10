Старейшему бобровому поселению в Воронежской области уже 80 лет

фото с сайта Воронежского заповедника

В Воронежском заповеднике на Мареевом ключе (это приток Усмани) расположено старейшее поселение бобров. Ручей этот протекает по крутым склонам, и животные приспособили его под плотины. На сегодня здесь 11 запруд.

фото с сайта Воронежского заповедника

Ранее существовали и другие каскады, но бобры там истощили скудные запасы древесных кормов и покинули нажитые места. А на Мареевом ключе в норе на самой большой запруде до сих пор живет бобровая семья.

- Точная дата появления бобрового поселения на Мареевом ключе неизвестна, однако, судя по архивным данным, оно образовалось еще до 1940 года, - рассказали в заповеднике.- Таким образом, этому поселению не менее 80 лет. В материалах учёта бобров 1946 года указано, что уже тогда здесь был каскад из 6 плотин, бобры жили в норах и кормились в основном осиной. В то время по берегам ручья произрастали молодые леса возрастом не более 10-15 лет. Сохранились старые фотографии и схемы этого бобрового поселения.

Сейчас по берегам ручья растут клен, ольха, лещина и редкие дубы. Столь долгий век бобрового поселения ученые объясняют рельефом. Весной ручей разливается на всю ширину поймы и не позволяет развиваться ольшаникам, которые не удобны для проживания бобров. В местах их произрастания эти животные практически не селятся.

Кроме того крутые берега ручья позволяют бобрам строить норы в любом месте. А, истощив запасы корма на одном участке, семья переселяется в другой, давая древесной растительности возможность восстановиться .