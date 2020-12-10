Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 декабря 2020: в городе отменили новогодние мероприятия

В ночь на 1 января площадь Ленина будет открыта для воронежцев. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области с начала эпидемии заразились коронавирусом 37 711 человек. Накануне прирост заболевших составил 380 воронежцев. Это новый антирекорд. По данным к 10 декабря, окончили лечение и выздоровели 35 806 пациентов. Количество летальных случаев увеличилось до 996.

Из-за не снижающихся темпов распространения коронавируса администрация Воронежа решила отменить все массовые новогодние мероприятия (парад Дедов Морозов, концертная программа и другие развлекательные шоу).Но в ночь на 1 января площадь будет открыта. Вводить ограничения по количеству одновременно находящихся людей не планируют.

В детсадах и младших классах школ новогодние утренники проведут, но с ограничениями. Так, собираться можно только маленькими коллективами (классом или группой). На праздник пустят только воспитателей и учителей. У родителей побывать на утреннике не получится. Аниматоры и фотографы также под запретом.

В Воронеже расследуют гибель двух врачей от Covid-19. Речь идет о смерти 55-летнего физиотерапевта Сергея Пошукайлова и 75-летнего хирурга Виталия Слепцова. Цель расследования – установить, где заразились медики. Если подтвердится, что на рабочем месте, то семьям погибших получит компенсацию.