Коронавирус не помешает исполнить бюджет Воронежа в 2020 году на уровне плановых значений

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Несмотря на сложную финансовую ситуацию, в том числе связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, собственные доходы бюджета Воронежа по итогам 2020 года должны составить 9 млрд 717 млн рублей. А безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней - 14 млрд 752 млн рублей. Это плановые значения.

Руководитель городского управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева 8 декабря на рабочем совещании доложила мэру Вадиму Кстенину, что социально-значимые проекты будут профинансированы в полном объеме. Также будет обеспечено софинансирование с бюджетами вышестоящих уровней расходов капитального характера, в том числе на реализацию нацпроектов. Общие расходы Воронежа за год составят 25 млрд 43 млн рублей.

- Когда закончится напряженный период, связанный с окончанием текущего года, проведем детальный анализ всей работы по наполнению бюджета. Уверен, что наши возможности используются не в полной мере, в частности возможности административных комиссий. Должна быть разработана и новая стратегия работы с инвесторами. По максимуму надо привлекать во все проекты частный капитал. Развитие муниципально-частного партнерства должно стать краеугольным камнем нашей экономической политики, - поставил задачу руководителям глава города Вадим Кстенин.

К концу года завершается строительство или реконструкция многих городских объектов. Но нельзя сдать работу и оставить после себя груды мусора. Вадим Кстенин обратил внимание руководителей районных управ, что по окончании работ места их проведения обязательно должны быть благоустроены.

Также на совещании был поднят сложный вопрос о развитии городских кладбищ: без расширения этих территорий возникнут проблемы. В течение ближайших двух недель профильным руководителям предстоит разработать и представить варианты выхода из сложившейся ситуации.

Руководитель Комиссии по подготовке проекта нового Генерального плана Воронежа Людмила Подшивалова доложила, что процесс согласования разработанного документа в федеральных министерствах идет в штатном режиме. Согласительная комиссия продолжает свою работу, но пока серьезных замечаний нет. А это значит, что сроки, которые разработчики определили для завершения всех работ по генплану, будут выдержаны.