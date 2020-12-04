Робот-юрист, машинное обучение и кредиты под 2%: с чем подошел к концу 2020-го Сбербанк

Сергей Бессонов проводит пресс-конференцию

3 декабря вице-президент ПАО Сбербанк, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов провел пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами, в том числе из Воронежа. он обозначил наиболее значимые результаты работы банка по кредитным программам по итогам 2020 года.

КРЕДИТЫ ВЫПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО

Весной 2020 года государство приняло ряд мер для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Одной из таких программ стал льготный кредит под 2%, который предоставлялся с 1 июня по 1 ноября. Средства можно было потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе и на выплату зарплаты работникам. Если заемщик выполнил условия по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать или выплатить только половину.

Как рассказал Сергей Бессонов, почти все клиенты Сбера, воспользовавшиеся льготной программой кредитования, выполнили ее условия. 98% представителей крупного и среднего бизнеса, а также более 96% из малого и микробизнеса получили право на полное погашение займа. Эти показатели лучше ожидаемых, специалисты прогнозировали 85% в сегменте малого бизнеса и 95% в крупном и среднем. Если до апреля компании сохранят численность на прежнем уровне, их кредиты выплатит государство.

РОБОТЫ ОСВОБОДЯТ ЛЮДЕЙ

Еще одно важное достижение этого года – внедрение машинного обучения (Machine Learning, ML) для прогнозирования денежных потоков клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Новые модели позволили Сберу сократить срок подготовки финансового прогноза для принятия решения о кредитовании с одного дня до 45 минут (!). Прогнозирование проводится с помощью искусственного интеллекта (AI, ML). И качество его намного выше работы кредитных инспекторов.

- Машинное обучение Cash Flow-модели мы внедряем поэтапно и только после тщательной валидации и пилотирования, потому что не можем позволить себе ошибок в столь важном процессе. Сейчас финансовые модели на основе искусственного интеллекта уже применяются в сегменте «Торговля», покрывая 30% нашего кредитного портфеля. Пилотируем модели в пищевой промышленности и растениеводстве и планируем в перспективе разрабатывать и применять их и в других отраслях, - пояснил Сергей Бессонов.

Кроме того, в 2020 году Сбер ввел в работу «робота-юриста», который в автоматическом режиме оценивает правоспособность клиентов. Робот извлекает более 1000 атрибутов из общего массива документов и анализирует их с качеством 95%. Таким образом юридическая проверка клиента занимает всего 5 часов вместо трех рабочих дней при стандартной организации процесса.

Робот-юрист позволил освободить сотрудников банка от рутины. Теперь они могут сконцентрироваться на более сложных задачах, где первостепенна роль человека, его аналитических способностей.

АКТУАЛЬНО В ПАНДЕМИЮ

Рассказал Сергей Бессонов и об успехах дочерней компании Сбербанка СберФакторинг. За 11 месяцев она профинансировала более 1 млн поставок компаний реального сектора экономики на 600 млрд рублей.

- Успехи СберФакторинга — а прирост объемов бизнеса компании составил 25% по сравнению с прошлым годом — основаны на цифровой трансформации компании и запуске инновационных продуктов. Сегодня 95% факторинговых операций проходит через электронный документооборот, и весь клиентский путь осуществляется в диджитал. В личном кабинете платформы СберФакторинг Онлайн наши клиенты оформляют заявки, загружают и подписывают документы, управляют дебиторской задолженностью. Все эти опции особенно актуальны в пандемию коронавируса.

СПРАВКА «КП»:

СберФакторинг — один из крупнейших российских факторов. С 2014 года компания предоставляет комплекс услуг для предприятий, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Решения и сервисы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью компании доступны поставщикам и покупателям в любом регионе России. Для финансирования экспортных и импортных поставок компания реализует сделки международного факторинга.

Важным направлением деятельности компании является развитие интегрированных сервисов и собственной платформы СберФакторинг Онлайн. Платформа обеспечивает полностью бесконтактный путь реализации сделки: от заявки на факторинг до финансирования и мониторинга клиентом статусов по поставкам.