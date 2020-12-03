Коронавирус в Воронеже, последние новости на 3 декабря 2020: возраст основной части зараженных от 40 до 60 лет

В регионе запустили единый телефон по коронавирусу - «122». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

35 115 жителей Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. По данным к 3 декабря, окончил лечение и выздоровел 32 681 человек. Количество летальных случаев увеличилось до 895.

Руководитель регионального управления Игорь Механтьев сообщил, что в области продолжает регистрироваться стабильно высокий показатель заболеваемости COVID -19 - от 314 до 351 случая в сутки. Среди зараженных по-прежнему преобладают больные с клинической картиной ОРВИ - 79%, пациенты с симптомами пневмонии - 11%, с бессимптомными формами - 9%.

Большая часть инфицированных коронавирусом зафиксировали в районах области - 73%. Возраст основной части заболевших - от 40 до 60 лет (52%) и от 18 до 39 лет (27%). За последние две недели увеличилось число зараженных среди работников промышленных предприятий - с 6% до 8,5%.

По информации главы департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина, за неделю выросло количество вызовов «скорых» из-за высокой температуры и вызовов, не исключающих пневмонию.

Также в регионе запустили единый телефон по коронавирусу - «122». На новой линии есть интерактивное голосовое меню с переадресацией на системы «112» и «103», а также на горячие линии облздрава, управления Роспотребнадзора, регионального отделения фонда соцстрахования и государственной инспекции труда области.