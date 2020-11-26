Ресурсный портфель ВТБ в Воронеже вырос на 38%

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В кредитовании наибольшая динамика отмечается в розничном сегменте. Портфель по этому направлению достиг на 1 октября 41,1 млрд (+11% с начала года). Ипотека выросла на 16%, до 20,1 млрд рублей, кредиты наличными - на 10%, до 16,9 млрд рублей.

Всего за январь-сентябрь воронежский ВТБ выдал жителям региона свыше 15 тыс. кредитов на сумму 14,1 млрд рублей, что на 7% превышает показатель 2019 года. На треть увеличились объемы выдачи ипотеки – оформлено 4 тыс. займов на 6,9 млрд. Выдачи кредитов наличными составили 6,5 млрд рублей, автокредитов – 810 млн.

Привлеченные средства физлиц на 1 октября достигли 73 млрд рублей ( за 9 месяцев – +20%). Наибольший рост по данному направлению отмечается по инвестиционным продуктам – их портфель увеличился на 86%, до 18,6 млрд рублей.

В сегменте малого и среднего предпринимательства также наблюдается позитивный тренд: по итогам 9 месяцев 2020 года портфель займов региональному бизнес-кластеру вырос на 5%, до 46,2 млрд рублей. В целом корпоративный кредитный портфель на отчетную дату составляет 61,2 млрд рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 49,1 млрд рублей, увеличившись на 76%. Из этой суммы 31,9 млрд – средства компаний малого и среднего бизнеса (рост за девять месяцев – 31%). Документарный портфель корпоративных клиентов на 1 октября - 23,6 млрд, из них 6,9 млрд – гарантии и аккредитивы, выданные сегменту СМБ (+20%).

Одним из ключевых направлений работы подразделения в отчетном периоде стала поддержка физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. С апреля по сентябрь в рамках как государственных, так и собственных программ банк оказал финансовую помощь юридическим и физическим лицам на общую сумму 15,9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «Несмотря на коррективы, которые внесла пандемия в экономику региона, нам удалось сохранить ключевые показатели на уровне начала года, а по отдельным направлениям нарастить их. У компаний есть потребность в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов, поэтому кредитный портфель среднего и малого бизнеса вырос. Развитию розничного кредитования способствовали рекордно низкие процентные ставки по займам, и в особенности программа «Ипотека с господдержкой 2020». По ней выдано 772 кредита на 1,4 млрд рублей. До конца года рассчитываем сохранить позитивную динамику». Банк ВТБ (ПАО).