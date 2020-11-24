Орнитологи объяснили, почему на воронежском озере замерзают лебеди

Фото Петра Венгерова с сайта Воронежского заповедника

Недавно жители поселка Бор стали свидетелями того, как на замерзшем пруду оставались два лебедя. Люди очень переживали за красивых птиц, которые могли погибнуть из-за холода и голода. Причем такая картина на этом водоеме наблюдается почти каждую зиму. Почему перелетные птицы не покидают этого места даже в морозы? На этот вопрос ответил главный научный сотрудник Воронежского заповедника, орнитолог Петр Венгеров. Он рассказал, что краснокнижная птица лебедь-шипун сейчас размножилась в нашей области и все чаще селится не только на больших водоемах, но и на маленьких озерах вблизи человека. Как, например, в Бору Рамонского района.

- Лебеди строгие моногамы. Однажды сформировав брачную пару, птицы стараются сохранить её на всю жизнь. Они всегда держатся вместе, т.е. не только во время выведения потомства, но и на миграциях и зимовках. Тесные семейные узы распространяются и на потомство до следующей весны. Это означает, что вся семья улетает на зимовку вместе, говорит Петр Венгеров.

Но так бывает не всегда. Например, в 2017 году на пруду в поселке Бор у троих из четырех птенцов оказались патологии в развитии крыльев, они не могли летать.

- Родители и один здоровый птенец безуспешно криками призывали птенцов взлететь и держались вместе с ними до тех пор, пока лёд не сковал поверхность пруда. То же самое может произойти, когда способность к полёту потеряет один из супругов. Второй лебедь не оставляет его, находится рядом с ним до последнего, - продолжает Венгеров.

Так произошло в этом году, когда на замерзшем пруду остались зимовать пара лебедей, один из которых не мог улететь. Но почему птицы теряют способность к полету. Оказывается, в этом виновата забота людей, которые подкармливают птиц высококалорийной пищей. Например, хлебом или печением.

- Делать этого нельзя категорически, - говорит орнитолог. - Птенцы у водоплавающих птиц растут очень быстро. Представьте, за один сезон у лебедей из вылупившегося из яйца пухового птенца вырастает огромная птица, способная выдержать с родителями долгий перелёт на зимовку. Лебеди и другие птицы в дикой природе, добывая самостоятельно корм, питаются очень сбалансированно. Птенцы много двигаются, получают все необходимые вещества.

А искусственная подкормка особенно в период роста птенцов приводит у них к быстрому набору веса. При этом кости конечностей не успевают окрепнуть, деформируются, и птенец теряет способность к полёту.