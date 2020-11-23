Новый контакт-центр ВТБ в Воронеже стал самым крупным в сети банка

.

20 ноября ВТБ открыл в Воронеже новый контакт-центр для приема обращений клиентов. Уже сейчас там работает более 150 человек - ежемесячно они принимают около 150 тысяч телефонных звонков со всей России. К 2022 году планируется расширить штат до 900 сотрудников. При полной загрузке они будут обрабатывать более миллиона обращений ежемесячно.

- Мы ставим перед собой стратегическую цель по росту числа клиентов и их максимально комфортному обслуживанию. В связи с этим для банка очень важно быть на связи в режиме 24/7. С одной стороны, мы активно развиваем дистанционные каналы, а с другой - расширяем наши мощности по приему «физических» обращений. Воронежский центр - очередной и крупнейший в нашей сети. Обязательно продолжим работу по выводу функционала бэк-офиса из Москвы, чтобы сократить издержки банка и создать новые качественные рабочие места для поддержки экономики регионов, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на онлайн-церемонии открытия площадки.

.

Возможности для карьеры

Это самый крупный контакт-центр в сети ВТБ. Аналогичные сервисы работают в Барнауле, Оренбурге и Чебоксарах. Со временем работники воронежского отделения будут обрабатывать более 40% всех обращений на горячую линию банка.

То есть именно эти специалисты, если у вас, как у клиента ВТБ, возникнут какие-либо вопросы, будут общаться с вами. Отдел информационного обслуживания и продаж - самый многочисленный из подразделений. Консультацию, кстати, можно будет получить как по телефону, так и в чате мобильного приложения.

- ВТБ делает многомиллиардные вложения в воронежский бизнес, банку доверяют свои сбережения сотни тысяч жителей области. Особенно ценны для нас партнерская поддержка региона в решении инфраструктурных и социальных вопросов и участие банка в благотворительных проектах. Открытие нового контакт-центра можно рассматривать как закономерное продолжение деятельности ВТБ на пользу Воронежской области. Мы этому только рады и готовы продолжать и укреплять наше сотрудничество. Здесь будут трудиться 900 человек, это значит, наши земляки получат возможность прийти на интересную высокооплачиваемую работу в экономически непростой период. Думаю, это будет особенно актуально для молодых воронежцев, - прокомментировал во время онлайн-церемонии открытия площадки губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Для приема на работу в контактный центр специалисту необязательно иметь профильное образование и опыт в сфере телефонного обслуживания. При зачислении в штат персонал проходит курс обучения по продуктам банка и базовым навыкам. Курс идет как в очном, так и в онлайн-формате. Если «ученик» успешно сдает тесты, его допускают к работе на линии. Обычно, период адаптации занимает не больше месяца.

.

Условия для работы и отдыха

Новый контакт-центр расположен в ультрасовременном пространстве: на площади более 6 тысяч кв. метров созданы условия как для выполнения прямых обязанностей, так и для «разгрузки» после рабочей смены. Место каждого сотрудника оснащено мощным компьютером с набором профессиональных программ и широкоформатным монитором. Кроме того, к услугам работников - комнаты отдыха с массажными креслами и разнообразными играми, учебные классы, столовая с кофе-машиной, спортзал с тренажерами, а также процедурный и массажный кабинеты. На этой работе есть даже стол для пинг-понга и приставка PlayStation!

Конечно, отвечать на вопросы десятков клиентов за день нелегко. Чтобы не допустить эмоционального выгорания, сотрудникам на помощь приходит штатный психолог. Он объяснит, как справиться с нагрузкой. Ведь с каким бы вопросом или претензией не столкнулся работник контакт-центра, он должен сохранять спокойствие, вести себя корректно и профессионально консультировать. А мотивацию для развития сотрудник сможет найти на специальных тренингах.

- Мы сделали все от нас зависящее, чтобы у тех, кто начинает карьеру в контакт-центре банка, был яркий и успешный старт. Не даром помещения оформлены в спортивной тематике. Очень надеюсь, что такая атмосфера будет вдохновлять на выполнение всех поставленных целей, - отметила руководитель департамента клиентского обслуживания - вице-президент банка ВТБ Ольга Цегельная. Банк ВТБ (ПАО).