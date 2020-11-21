Коронавирус в Воронеже, последние новости на 21 ноября 2020: возраст и профессии зараженных

Количество летальных случаев увеличилось перевалило за 700. Фото: Иван МАКЕЕВ

31 210 жителей Воронежской области с начала эпидемии заразились коронавирусом. Накануне прирост инфицированных составил 312 пациентов. Окончили лечение и выздоровели 30 113 воронежцев. Количество летальных случаев увеличилось до 705. Ранее оперштаб сообщил о смерти 19 человек с подтвержденным COVID-19.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев на заседании оперштаба сообщил, что порядка 30% случаев зараженных фиксируется в Воронеже, а в районах области – 70%. Выше среднеобластного уровня заболеваемость в Россошанском, Ольховатском, Эртильском, Рамонском, Кантемировском, Семилукском, Подгоренском, Богучарском, Панинском, Лискинском, Терновском, Петропавловск0м районах и Борисоглебске.

27,5% пациентов - в возрасте 18-39 лет, в группе 40-65 лет болеющих 52,5%, доля лиц старше 65 лет – 12,6%.

Больше всего инфицированных среди работников здравоохранения – 11,2%, образования – 8%, сотрудники офисов и банков и юрконсультаций – 6,5%, работники промышленных предприятий – около 7%, транспортной сферы – 5,3%, госслужащие – 4,6%, сфера коммунального обслуживания – 2,5%. По сравнению с предыдущей неделей уменьшилась заболеваемость среди работников образования.