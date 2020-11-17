Коронавирус в Воронеже, последние новости на 17 ноября 2020: статистика по зараженным, вторая партия вакцины

фото из архива "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За время пандемии 29 959 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост инфицированных за минувшие сутки составил 306 человек. Окончили лечение и выздоровели 28 055 пациентов. Количество летальных случаев увеличилось до 639. Накануне скончались семь воронежцев с подтвержденным COVID-19.

Вторая партия вакцины Sputnik V от коронавируса поступит в регион до конца месяца. Первую доставили в сентябре, ею привили 42 медика из БСМП №1 и областного центра СПИД, работающих в «красной зоне». В ноябре область получит 1969 доз препарата. Сделать прививки смогут медработники, а также люди из группы высокого риска заражения – сотрудники системы образования, сферы услуг и общественного транспорта.

Санитарные врачи рассказали, какие районы области лидируют по количеству зараженных коронавирусом. По данным специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, на первом месте Россошанский - 2279 заразившихся. Далее следуют Новоусманский - 1638, Семилукский - 1116, Рамонский - 1101, Поворинский - 477, Каменский - 274 и Репьевский район - 217.