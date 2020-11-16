В Воронеже зэки, планировавшие взорвать многоэтажку и убить военных, получили сроки от 8,5 до 24 лет

Новоявленные радикальные мусульмане планировали теракт сразу после выхода на свободу. Однако за колючей проволокой теперь они задержатся надолго. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во втором Западном окружном военном суде вынесли приговор пяти преступникам, организовавшим в колонии № 3 террористическую ячейку. Они отбывали сроки кто за убийство, кто за кражу, кто за грабеж и разбой. И в колонии попали под влияние проповедника радикального ислама. Тот, выполнив роль муллы, провел некий мистический обряд, после которого эти пятеро стали считать себя мусульманами.

Далее за дело активно принялся один из новоявленных радикальных мусульман – 46-летний Руслан Бугаков. Он, собственно, и сколотил террористическую ячейку, в которую также входили 31-летние Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов, 43-летний Руслан Чаусов и 49-летний Ганьяс Гатджибаибов. Случилось это в конце 2016 года. У этой пятерки созрел план совершить террористический акт, когда выйдут на свободу. Задумка была проста – подорвать одну из многоэтажек в Воронеже. А когда на место ЧП приедут сотрудники спецслужб и, возможно, представители военной академии имени Жуковского и Гагарина, устроить им засаду и всех их перебить. Особенно надеялись, что на место теракта приедут военные. Им хотели отомстить за операции российской армии в Сирии.

С октября 2018 года по февраль 2019 года эта криминальная пятерка начала подготовку к теракту. На свободе ее провести уговорили одного из зэков, у которого кончался срок в 2019 году. Только вот к тому времени преступную ячейку уже «вели» сотрудники ФСБ, получившие оперативную информацию об ее возникновении. Зэка задержали, и через него начали «раскрутку» всей террористической группы.

В итоге 46-летнего главаря Руслана Бугакова приговорили к 24 годам заключения. Из них пять лет он проведет в тюрьме, а оставшиеся 19 – в колонии особого режима. 43-летний Руслан Чаусов получил 18 лет лишения свободы. Из них три года он просидит в тюрьме, остальные 15 – в колонии особого режима.

49-летнего Ганьяса Гатджибаибова приговорили к 17 годам заключения (три года – в тюрьме, остальные – в колонии особого режима). 31-летний Максим Степанов получил 16 лет. Из них два он проведет в тюрьме, остальные – в колонии особого режима. Его ровесника Сергея Мухаметзянова приговорили к 8,5 годам. Из них 2,5 он отсидит в тюрьме, еще 6 – в колонии особого режима.