Коронавирус в Воронеже, последние новости на 13 ноября 2020: количество зараженных достигло 29 тысяч, а умерших - почти шестисот

Еще 18 человек скончались за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

29 035 жителей Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. Прирост за минувшие сутки составил 312 человек. Окончили лечение и выздоровели 27 073 пациента. Количество летальных случаев достигло 599. Накануне скончались 18 воронежцев с подтвержденным COVID-19.

По данным санитарных врачей, заболеваемость в течение последних 10 дней стабилизировалась. Преобладают легкие формы - 79,2%, пневмонии и бессимптомные формы - по 10,4%. Больше всего заразившихся коронавирусом в районах области – 77,7%. Лидеры этого антирейтинга: Репьевский, Каменский, Новоусманский, Рамонский, Россошанский, Поворинский, Семилукский районы.

На 7% выросло количество больных в возрастной группе 40-65 лет – 52,8%, и почти на 8% среди людей 18-39 лет – 27,9%. В общей структуре заболеваемости за прошедшую неделю воронежцы старше 65 лет составили 12,6%, дети – 6,6% от общего числа.

1378 коек в медучреждениях области свободны для коронавирусных пациентов. Это 25,5 % от открытого коечного фонда.