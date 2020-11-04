Коронавирус в Воронеже, последние новости на 4 ноября 2020: спасенный подросток, суточный прирост в 300 человек

Количество смертей достигло 477. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Воронежской области продолжает увеличиваться суточный прирост зараженных коронавирусом. Накануне в регионе зарегистрировали 302 новых случая COVID-19. С начала эпидемии у 25 973 воронежцев лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию.

По данным к 4 ноября, окончили лечение и выздоровели 22 886 человек. Если считать и тех пациентов, у которых коронавирус выявили с помощью КТ (в общее число зараженных не входят), то поправившихся - 27 127.

К сожалению, количество летальных исходов тоже увеличивается. Скончались уже 477 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Воронежские медики спасли 12-летнего мальчика с тяжелой формой коронавируса. Сначала подросток лечился дома, но потом ему резко стало плохо. К моменту госпитализации у него оказались поражены легкие, сердце, почки и печень. После комплексной терапии ребенку стало лучше. Восстановилось сознание, двигательная активность, мальчик стал самостоятельно дышать. Медики планируют скоро выписать ребенка.