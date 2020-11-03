Креативный продюсер "Импровизации" Стас Шеминов: Главное для комика - не уставать от самого себя!

фото - личный архив Стаса Шеминова.

Многие воронежцы знают, что в шоу «Импровизация» на ТНТ выступают двое наших бывших кавээнщиков - Антон Шастун и Дмитрий Позов. Но не всем известно, что креативным продюсером этого проекта тоже является воронежец - Стас Шеминов. «Комсомолка» расспросила Стаса, как юмористам пробиться на федеральный уровень.

НАЧИНАЛ ДИРЕКТОРОМ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЛА

- Стас, воронежцы с теплотой вспоминают придуманное вами шоу «Спорный вопрос», которое просуществовало целых 10 лет. Как родилась идея его создания, почему его закрыли? И не появилось ли желания вернуть такой успешный проект? - поинтересовалась "Комсомолка".

- Шоу «Спорный вопрос» появилось в то время, когда я работал в ресторане «Мьюзик Холл». Мне было 23-24 года. Управляющий заведения называл меня «директором по заполнению зала». Зал пустовал, и нужно было придумывать что-то, чтобы привлекать людей. Во «ВКонтакте» (эта платформа тогда только начала развиваться) я увидел пост о том, что Дима Позов уходит из КВН. И предложил делать что-то юмористическое. Обсудить идею Дима пришел с Андреем Андреевым, в то время тоже звездой воронежского КВН. В итоге родился «Спорный вопрос». Сначала на площадке ресторана, а потом уже перерос в самостоятельное шоу, которое люди помнят до сих пор. Причиной его завершения послужил географический фактор: я, Андрей и Дима стали много времени проводить в Москве. Какое-то время мы пытались все совмещать и продолжали делать шоу, но потом окончательно поняли, что это сложно и бесполезно. И год назад сделали последний эпизод. Возобновить его мы не хотим, в Воронеже есть шоу «Не вопрос», которое повторяет путь «Спорного вопроса», развивается, собирает своих поклонников. Так что рекомендую обратить на него внимание.

- Антон Шастун и Дмитрий Позов стали уже настоящими звездами, вы же все время «за кадром». Не было желания выйти на сцену вместе с актерами «Импровизации» или вам комфортнее по ту сторону камеры?

- У меня всегда было желание попробовать себя на сцене, и я его всегда реализовывал. Я постоянно играю с актерами на тренировках. Мне важно понять изнутри: что сложно, что непонятно. Отдаю себе отчет в том, что у меня не развит навык шутить, но в импровизации нужно многое прорабатывать. И если я понимаю, что игра изнутри работает, осталось только начать шутить, то тогда уже могу требовать от актеров шуток. А если становится понятно, что игра неудобная и некомфортная для того, чтобы в ней придумывать шутки, тогда мы принимаем решение что-то поменять. Пробовал на себе даже «Мышеловки»! Сначала через ботинок, потом через носок, а потом на голую ногу - и только после этого принес актерам. А вообще мне комфортно по другую сторону камеры, потому что задача продюсера - не только снять, но потом смонтировать. А монтировать самого себя - серьезное испытание. Либо ты будешь слишком критичным, либо оставишь лишнее из-за самовлюбленности. Зачем мне это? Лучше я буду помогать актерам становиться сильнее своими наблюдениями, комментариями.

Антон Шастун и Дмитрий Позов. Фото ТНТ

МЕНЬШЕ ТЕОРЕТИЗИРУЙТЕ, БОЛЬШЕ ИГРАЙТЕ!

- Вам вместе с Антоном и Димой удалось пробиться в шоу-бизнес, какой совет вы можете дать тем, кто только начинает свой путь в мир юмора?

- Комиков много и много направлений, в которых можно развиваться. Но я могу дать совет тем, кто занимается и интересуется именно жанром импровизации - меньше теоретизировать и больше играть. Импровизация - это навык. А навык нужно ежедневно тренировать. Больше выступайте, не уходите в андеграунд, а лучше начинайте с понятной всем короткой импровизации. Обращайте внимание на тех, кто добился в этом успеха - смотрите шоу «Импровизация» и «Импровизация. Команды». В Воронеже есть сцена «Центр», где соревнуются импровизационные команды. Победители приезжают в Москву на сцену «Хард», а победа на ней может привести в телевизионную версию шоу.

- Что для вас, креативного продюсера «Импровизация. Команды», было самым сложным в запуске этого проекта?

- Из школьной программы я помню, что уравнение с четырьмя переменными - очень сложное. «Импровизацию мы готовили три года. Актеры шоу - это как раз те самые «переменные». Нужно было придумать такие условия, форматы и такую программу, которая бы помогала этим переменным не изменяться. А в шоу «Импровизация. Команды» таких переменных 32 - у нас восемь команд по четыре человека. Найти этих людей, собрать команды, объяснить, что такое телесъемка, и чем она отличается от обычного выступления, было достаточно непросто. Когда мы начинали съемки первого сезона, более 25 человек из этих 32 не имели вообще никакого телевизионного опыта. Но все справились. И это шоу мы делали не три года, а два. Это шоу «спортивно-комедийное» - потому что получается как в спорте. Ты стоишь на одной сцене с соперником, ты никуда не можешь отойти, пообщаться, выдохнуть.Ты все время на сцене, ты все время сражаешься, и ты при этом должен шутить. Всем нам кажется, что это трудный формат. И мы проводим аналогию со спортом, где главное - навык, труд, страх и, конечно, удовольствие.

Фото из личного архива Стаса Шеминова

КОМИКИ ИСЧЕЗАЮТ ИЗ-ЗА ВЫГОРАНИЯ

- На ТВ и в интернете появилось много новых юмористических жанров, соответственно, выросло количество комиков. Как выделиться и как закрепиться в этой среде?

- Если бы я знал ответ на этот вопрос, давно был бы самым богатым человеком. Мир постоянно меняется. Сейчас в YouTube, на цифровые площадки и разные стриминговые сервисы пришло так много профессиональных людей и команд, что уровень контента очень быстро растет. И уже через два года не очень понятно, что делать с таким контентом. Некоторые форматы так заходят людям, что их количество резко возрастает, они теряют свою актуальность. Главное для комика - не думать, что он уже всего добился и не уставать от самого себя. Это самое сложное, потому что выгорание - самая частая причина того, что многие комики исчезают. А еще важна харизма. Если ты харизматичен - будешь интересен зрителям. Но натренировать это невозможно, это либо есть, либо нет.

- Вы уже столько времени в юморе, нет желания заняться чем-то из другой «оперы»?

- Мне нравится создавать контент, не обязательно юмористический. С Антоном Шастуном мы делаем YouTube-шоу «Контакты». Это шоу смешное, но в его основе нет задачи пошутить. Просто сам ведущий любит шутить, люди, которые приходят к нему, не прочь это сделать, да и в жизни мы часто общаемся шутками. Но цель этого шоу - чтобы оно было интересным. Мне еще хотелось бы создавать что-то документальное или историческое. И обязательно этим займусь. Я делал это и раньше, но хотелось бы продолжить на более профессиональном уровне.

МЕНЯ ВОСПИТАЛА «ЗАДРАМКА»

- Навыки импровизации помогают как-то в жизни?

- Каждый импровизирует ежедневно, потому что у жизни нет прописанного сценария. Примитивнейший пример: каждый из нас хоть раз не выучил урок, и, выходя к доске, конечно, приходилось импровизировать, что-то придумывать на ходу, выкручиваться. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Кто-то выходил и честно отвечал, что не готов, и получал двойку. Я же всегда что-то рассказывал, придумывал на ходу, брал харизмой, и это работало.

- Часто ли вы бываете в родном Воронеже? Расскажите о любимых местах в городе, куда вы любите приходить чаще всего?

- Бываю в Воронеже очень редко. Хотелось бы навестить родных, встретиться с друзьями, сходить в любимые места. Город развивается, у друзей появляются новые бизнесы, новые идеи, они что-то открывают, придумывают, хочется на это посмотреть. Я всю жизнь прожил в самом центре Воронежа на маленькой улице Алексеевского, которая находится в двух шагах от проспекта Революции. Поэтому любимым местом была «Задрамка», так мы называли место за драматическим театром (сейчас это Воронежский концертный зал – ред.), мы там часто устраивали посиделки - встречались с музыкантами, рэперами, роллерами, скейтерами, людьми из самых разных субкультур. Делились видео, приносили друг другу перезаписанные диски. Тогда я узнал очень многое, это место на меня сильно повлияло. И еще одно место - это ВГПУ - педуниверситет, где я провел свое студенчество. Там я окончательно сформировался. Потому что именно там получил навыки организатора, дизайнера, там была моя первая работа, я понял, как быть вожатым, организовывать процесс. Там же я встретил свою жену. Это очень важный этап жизни. Как пел в песне воронежский музыкант и юморист Сергей Брысев: «ВГПУ, ВГПУ, лучше тебя я не найду. Я не знаю второго такого, где я учиться смогу».