Кремлевские куранты зазвучат по-новому

Фото предоставлено заводом "Вера"

История гласит, что в петровские времена на колокольне Спасской башни Московского кремля были установлены 33 колокола. Куда пропало большинство из них - загадка. Но только в Стране Советов кремлевские куранты исполняли мелодии 17-ю голосами, что, конечно же, отражалось на качестве звучания.

Однако уже совсем скоро главные часы России будут исполнять гимн страны и «Славься» Михаила Глинки во всем многообразии звука. 16 октября в столицу прибыли 12 колоколов, отлитых на воронежском заводе В. Н. Анисимова «Вера».

Фото предоставлено заводом "Вера"

КОГДА КРАСОТА - ВО ВРЕД

- Самая сложная и кропотливая часть этого заказа состояла в подгонке колоколов по звону, - рассказал «Комсомольской правде» Александр Кравченко, главный инженер завода. - Проверяли звук. Если он не соответствовал по тональности, то приходилось подтачивать до нужного звучания. Особенной красотой колокола для курантов поразить не могут. Внешнее великолепие здесь только во вред: нагромождение декоративных элементов способно сильно исказить звук. Поэтому все 12 штук выполнили с минимальными логотипами и покрыли искусственной патиной в тон со старыми. Нет в них и привычных для церковных колоколов языков. Звук извлекают специальные молотки, приводимые в движение с помощью электромагнитного механизма.

Фото предоставлено заводом "Вера"

Самый большой колокол из воронежского набора весит 850 килограмм, самый маленький - 36. На работу ушло несколько месяцев.

Фото предоставлено заводом "Вера"

КАЧЕСТВО ОЦЕНИВАЛА СТОЛИЧНАЯ КОМИССИЯ

Перед отправкой в Москву качество исполненного заказа проверяла специальная комиссия. Только после этого со всеми предосторожностями колокола начали путешествие в столицу. Перевозили их на грузовиках, предварительно закрепив, чтобы в дороге не повредить.

- Самые тяжелые установили на пол с помощью стяжек, чтобы не смещались при маневрах, - рассказал Александр Кравченко. - Те, что поменьше, закрепили на поддоны в деревянной обрешетке. Сейчас все 12 колоколов воронежского производства уже установили на Спасскую башню. Завершается отладка звука.

А завод «Вера» уже выполняет новый заказ - на сей раз сувенирный.

- Это будут точные копии отлитых нами колоколов, но по 300 граммов - для кремлевских туристов, - рассказал Кравченко.

Фото Кристины Бражниковой Фото: из архива «КП»

ТРАДИЦИИ В ГАРМОНИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Воронежский завод работает уже 30 лет. За это время он выполнял заказы не только для России, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Польши, Канады, Японии, Греции, Финляндии, Кореи, США, Англии, Черногории, Сербии, Германии. Один из крупнейших заказов - изготовление колоколов для храма МВД.

На предприятии смогли объединить многовековые традиции с современными технологиями. Первые колокола создатель завода Анисимов изготовлял сам, методом проб и ошибок: делал расчеты, рисовал формы, изучал технику старинного литья.

Наряду с высокими технологиями - компьютерным моделированием и цифровой акустической лабораторией - здесь применяют множество традиционных ручных операций. Завод «Вера» получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также общероссийское и мировое признание.

фото Кристины Бражниковой Фото: из архива «КП»

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Больше олова - визгливей колокол

Работа над изготовлением колокола начинается с подбора звучания. Тон и тембр зависят от массы, формы, толщины стенок. К примеру, чем они тоньше - тем, как ни странно, ниже и протяжнее извлекаемый звук. Мастер рассчитывает профиль изделия, подгоняя его под сложившиеся исторически пропорции.

Перед отливкой художник разрабатывает внешний вид будущего колокола. На гипсовую форму, точно повторяющую все изгибы и габариты изделия, крепят элементы оформления: иконы, орнаменты, надписи, выполненные из воска. На основе этой заготовки делают форму из огнеупорной керамики. А уже в нее заливают бронзовый состав в цехе завода при помощи цилиндрической печи и литейной ямы.

Температура в печи 1300 градусов! Здесь плавятся медь и олово в соотношении 4:1. Собственно, этот сплав называется колокольной бронзой, и только из него издавна на Руси делали колокола. Опытным путем было установлено, что если, например, добавишь чуть больше олова - «голос» у изделия выйдет более высоким, даже визгливым и - продолжительным. В таком звучании нет глубины, а из-за слишком долгого звука колокола не могут играть в ансамбле: их голоса будут накладываются один на другой, и выйдет какофония.

КСТАТИ

Там же отлили звонницу для Гарварда

Чем еще знаменит воронежский завод? Здесь, например, отливали 35-тонного исполина для Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде и 14-тонного - для звонницы в Гарварде. Дело в том, что в 2007 году из США решили вернуть на родину в Свято-Данилов монастырь 18 колоколов весом от 14 тонн до 10 килограммов. В 1930-е годы монастырь закрыли советские власти, а колокола решили переплавить. Но сотрудник Гарвардского университета Томас Виттемор захотел спасти их как историческую ценность. Долгие годы они венчали башню на здании студенческого общежития. Но больше 15 лет назад их обменяли на точные копии, которые как раз изготовили в Воронеже.