Как воронежцам приодеться к зиме модно и недорого

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

До зимы остался всего один месяц, встает вопрос о зимней экипировке. Хочется, как всегда, «модно и недорого». За советом, как это воплотить на практике, «Комсомолка» обратилась к стилисту Татьяне Подъяблонской.

ПОКУПАЙТЕ ЗИМНИЕ ВЕЩИ НА НОЯБРЬСКИХ РАСПРОДАЖАХ

- Самый простой способ одеться недорого, это купить вещи на распродаже. Скоро как раз «черная пятница» - четвертая пятница ноября, когда магазины за рубежом снижают цены на 70-80%. В России, к сожалению, на такие скидки не идут, максимум 30-50% (и нужно заранее посмотреть ценники, потому что многие хитрецы перед «черной пятницей» накручивают цены, чтобы потом «скинуть»). Не исключено, что будут скидки в пределах 25-30% на ноябрьские праздники (4-7 ноября), так было в прошлом году, так что нужно следить за новостями брендов, - уверена Татьяна Подъяблонская. - А еще нужно быть внимательным, чтобы не накупить по дешевке ерунду, потому что в период скидок бренды зачастую избавляются от устаревших вещей на складах. То есть дешево – не всегда модно! Скорее всего, кофточка за 200 рублей будет из «бабушкиной юности». Кто-то возразит, что сейчас в моде 70-80-90-е, да, но «реинкарнация» стиля прошлых десятилетий всегда приходит с другими нюансами. Поэтому чтобы купить правильные вещи, нужно знать модные тенденции и иметь «насмотренность» - видеть и различать в магазинах «нафталин» и актуальное. Совсем необязательно быть одетым в ультрамодные вещи, но нужно помнить, что и «спасительная» классика меняется каждые пять лет.

Пуховик, «чебурашка» и «авиатор» - самые трендовые варианты верхней одежды на зиму. Фото: Ярослав ИВАНОВ

ПОКУПАЕМ ПУХОВИКИ ИЗ ЭКОКОЖИ, А СТАРЫЕ ТОНЕНЬКИЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ПОД ПАЛЬТО

Татьяна Подъяблонская рассказала о трендах на самые необходимые вещи для зимы.

Из верхней одежды самые востребованные модели:

- пуховики

- пальто

- шубы

- дубленки

- Замечаю, что в нашем регионе давно не было серьезных морозов, таких, чтобы школы закрывали (не из-за карантина по гриппу и ОРВИ, а именно из-за холодов, как было в моем детстве). Все больше дождливо-склякотная погода зимой, с плюсовой дневной температурой. И в этих погодных условиях весьма кстати такая супер актуальная вещь, как пуховик из экокожи! – отмечает стилист. - Он не продувается ветром (который как раз приносит оттепель), в нем не страшны брызги грязи от наших «чистых» черноземных дорог – вытер влажной губкой и все! Пуховики из экокожи сейчас представлены во всех брендах без исключениях, от демократичных (от 1700 руб) до люксовых. И во всех вариациях длин (от супер укороченных – для дерзких девчонок, до полной длины) и оттенков (черные, коричневые, бежевые, даже красные).

Стилист рассказала о признаках актуальных пуховиков в целом:

- объем (в обтяжечку не брать)

- длина – супер кроп или, наоборот, полный рост

- широкая горизонтальная простежка, а также различные рисунки «стежки».

- Самые трендовые пуховики – в виде пальто или жакета (а не куртки) со стежкой. Актуальный рисунок стежки – мелкий диагональный квадрат («вафля») или крупная «панцирная сетка», - говорит Татьяна. - Тоненькие коротенькие пуховички в узкую горизонтальную простежку, такие «обдерганчики», давно вышли из моды. Но их можно успешно вписать в актуальный гардероб, надевая под пальто (можно и осеннее, что поможет, кстати, сэкономить на верхней одежде) - будет и тепло, и использован мега актуальный прием многослойности.

Пуховики со стежкой: короткие от 3000-4000 руб, длинные – от 6000-8000 руб.

Пуховики - самый актуальный вариант одежды на зиму. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Для любителей классического стиля в одежде, выбирающих на зиму пальто: у современных моделей в тренде - объем. Неважно, какой использован фасон (классическое а-ля мужское, халат, кокон) – главное, пальто должно свободно вмещать пиджак или свитер. Современные пальто с мембраной от ветра вполне могут носиться до 25-30 градусов мороза, но, к сожалению, это не самый дешевый вариант.

Зимние пальто – от 10000 руб.

ВМЕСТО «ПОПЕРЕЧЕК» - «ЧЕБУРАШКИ»

- Что касается шуб. В целом, в России, конечно, оправдано ношение натурального меха (хотя в последние сезоны воронежская зима напоминает европейскую). Выбирая натуральные шубы, остановитесь на классических «халатах», «пиджаках» или «бомберах» из цельных пластин. Все эти «поперечки» давно устарели. И только акцентируют внимание на вашем возрасте. Да и вообще носите шубы в непринужденном стиле – с худи, бейсболками, кроссовками, сбивая с них «спесь», - советует Татьяна.

Шубы-чебурашки подходят к любому стилю и останутся надолго. Фото: Ярослав ИВАНОВ

А вот вместо шубы стилист рекомендует выбрать «чебурашку» - шубки из искусственного меха, стоят они в разы дешевле, вписываются в разный стиль (главное подобрать подходящий фасон и длину) и на волне «зеленых» выступлений будут еще несколько лет актуальны. Кроме того, в период «коронаризиса», когда многие работают на «удаленке», нет нужды ходить в офис в пальто, «чебурашки» становятся самым ходовым вариантом одежды - базой. Самые дешевые варианты «чебурашек» стоят от 2000 рублей, качественные модели – в районе 5000-7000 рублей, модели из натуральной овчины – от 15000.

Еще один мега актуальный вариант зимней одежды – дубленки. Как авиаторы, так и пальто. Как из искусственной кожи, так и из натуральной. Главное - авиаторы тоже должны быть объемными! Начинаются такие модели от 5000 рублей.

В ТРЕНДЕ МАССИВНАЯ ОБУВЬ

Вторая главная и затратная покупка на зиму - обувь.

Общие тенденции: массивность и брутальность - как в общем дизайне, но особенно в подошве. Не все готовы принять «некрасивую» обувь - носите классику. Но в целом этот тренд очень удобен!

Самые модные сейчас – высокие челси на тракторной подошве. В городе чернозема, где постоянная грязь и огромные лужи на тротуарах в любое время года (привет, коммунальщикам!) – это идеальный вариант. Высокая подошва, кстати, спасает и от холода, потому что нога далеко от мерзлой земли, если на улице мороз.

- Сейчас такие ботинки модно носить как с платьями (работает на контрасте), так и джинсами, брюками-палаццо, костюмами. Словом, можно вписать такую обувь и в классический стиль – это всего лишь вопрос грамотной стилизации, - уверена Татьяна. -

Также актуальны и очень удобны на зиму также варианты армейских ботинок, «мартинсов» и «хайкеров».

Актуальные варианты ботинок можно найти от 3000-5000 рублей - экокожа, от 8000 рублей - кожаные варианты.

- Любители стиля кэжуал могут остановиться на лоферах с мехом в стиле Loro Piana (от 6000 рублей). А те, кто предпочитает классический стиль, самый актуальный вариант – сапоги-трубы – то есть с высоким и широким голенищем. Самый модный каблук – «киттен хил», невысокий квадратный, а также классический прямой средней высоты. «Трубы» хороши и когда уходят под юбку, и когда в них заправляют брюки (правда, это на любителя и нужно уметь красиво это делать), - отмечает стилист.

Сапоги от 8000 рублей.

Челси на грубой подошве, сапоги-трубы и лоферы с мехом - тренды в обуви. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Самый же ходовой вариант зимней обуви – кроссовки. На высокой подошве. Могут быть с мехом внутри. При -15 можно носить с утепленной (из войлока) или термо-стелькой.

- Всю прошлую зиму я проходила в кроссовках с шерстяным носком, настолько было тепло. Сейчас кроссовки настолько универсальны и их модно миксовать с чем угодно – хоть под костюм с брюками в офис, хоть с трикотажным костюмом на прогулку, - говорит Татьяна.

Кроссовки от 5000 руб.

БИНИ, ПАНАМЫ И КАПОРЫ

Шапки – самый простой и подходящий вариант головных уборов на зиму. В тренде бини и более объемные «хельсинки». Идут всем – достаточно методом эксперимента подобрать подходящую - регулируя высоту подворота, посадку (более низкая или высокая), цвет, уверена стилист.

- Самый трендовый вариант зимних головных уборов – панама. Она может быть из экомеха или натуральной овчины, фланели, экокожи, утепленной байкой. Идут всем, главное подобрать высоту тульи и ширину полей. Часто они двусторонние – выворачиваете и получаете два головных убора по цене одного, - отмечает Татьяна. – Молодым и дерзким советую обратить внимание на капюшоны и капоры – мега модно, тепло, в уши не надует. А респектабельным дамам – на шляпы. Зимой советую носить их на платок – и тепло, и стильно, и более плотно сидят на голове, чтобы не снесло ветром.

Шапки от 1800, шляпы от 2300, капоры и капюшоны от 1800 рублей.

Стилист советует дамам носить зимой шляпу на платок. Фото: Ярослав ИВАНОВ

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ПРОСИТЬ СКИДКИ

Татьяна дала еще несколько советов, как сэкономить.

- Все мои подруги пользуются при покупках моими бонусными и дисконтными картами. И вы попросите скидочные карты у друзей-знакомых, взаимовыручка в любые времена – это великая вещь! А еще не стесняйтесь попросить скидку у продавца, - советует Татьяна. - Вряд ли получится урвать скидки у глобальных брендов, которые дают их только в периоды двух распродаж (зимняя, кстати, начинается с 20 октября), но даже у них бывают рекламные акции с бонусами на новые коллекции. В остальных магазинах, особенно в шоурумах, всегда просите скидки – если вы покупаете несколько вещей, если покупаете не в первый раз, на брак, на последнюю модель. Кроме того, есть персональные скидки у продавцов (по которым они покупают для себя) и при известной доле вашего обаяния, они могут сделать ее вам, ведь они получают зарплату от объема продаж, а количество покупателей в период коронакризиса уменьшилось. Кроме того, кооперируйтесь с другими покупателями в магазине. Часто бывают акции, к примеру, «6 по цене 3» - то есть скидка 50%, но смысл в том, что нужно взять именно такое количество вещей. Вам нужны всего три вещи и другой покупательнице три вещи - соединив покупки, вы получите их за полцены!