Разбираем мусор: как в Воронеже устроена система сбора и переработки отходов

Ожидается, что к 2024 году в Воронежской области отправлять на переработку будут более 35% ТКО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня в России перерабатывают не более 7% отходов. Соответственно более 90% по-прежнему направляют на полигоны или незаконные свалки. Счетная палата РФ отчиталась, что при существующем росте объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) в 32 регионах мощности их полигонов будут исчерпаны до 2024 года.

По этим расчетам у наших соседей из Курской области, например, осталось около 3,5 лет, чтобы решить, что делать с мусором дальше. У Белгородского и Орловского регионов - менее 5 лет.

А как обстоит ситуация в Воронежской области? Есть ли проблема? Когда введут раздельный сбор мусора? А главное - как нам к этому подготовиться? Ответы на эти и многие другие вопросы мы постарались собрать в одном материале.

Как менялась ситуация в последние годы..

Такие приблизительные расчеты можно сделать, опираясь на официальные данные

Разбираем мусор (хотя это и не совсем верное определение) по буквам: от «М» до «Р».

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Начать разговор с того, чем ПЭВД отличается от ПЭНД или полипропилен от полистирола, было бы неправильно. Потому что только исключительный человек может за день полностью изменить свое мировоззрение и начать придерживаться некой новой модели поведения... Выбрасывать мусор в один контейнер - это привычка сродни курению. От нее легко не избавиться.

Мусор начинается с похода в магазин и, если система выстроена верно, завершается рециклингом, то есть переработкой отходов.

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Пластик может обрести «вторую жизнь» в виде уличной мебели, труб, бутылок или синтетического волокна. Стекло превращается в новые банки и бутылки. Из металла после переработки делают, например, стальные канаты или различные профили. Способы применения бумаги после рециклинга и вовсе безграничны: от сферы строительства до офисной продукции. Но почему же все эти материалы зачастую просто отправляются лежать на полигоны?

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Наш материал состоит из двух частей: если вам интересно понять, как в целом обстоит ситуация в регионе, для вас мы подготовили ответы на «СИСТЕМНЫЕ ВОПРОСЫ». Если же вам интереснее понять, как конкретные люди уже сегодня занимаются сортировкой мусора и почему - переходите к части «ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ».

Пора меняться?

СИСТЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Куда уходит мусор сегодня?

В Воронежской области - 17 лицензированных полигонов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Это только официальные цифры

- В результате анализа поступивших данных, можно сделать вывод о том, что у пяти полигонов ТКО, расположенных на территории Лискинского, Павловского, Верхнемамонского, Богучарского и Подгоренского муниципальных районов, заполненность составляет 80% и более. Причем полигон ТКО на территории Подгоренского муниципального района заполнен на 100%, - сообщили «КП-Воронеж» в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Общая вместимость полигонов ТКО в нашем регионе составляет порядка 17,8 млн тонн. Остаточная вместимость - 14,4 млн тонн.

На территории Воронежской области определены восемь зон деятельности региональных операторов - межмуниципальных кластеров: Воронежский, Борисоглебский, Россошанский, Богучарский, Калачеевский, Бутурлиновский, Панинский, Лискинский.

При этом в Калачеевском межмуниципальном отходоперерабатывающем кластере, в состав которого вошли Калачеевский, Воробьевский и Петропавловский районы, нет объекта размещения отходов, включенного в ГРОРО.

- Учитывая изложенное, на территории региона имеется дефицит мощностей объектов размещения отходов (современных полигонов захоронения ТКО), соответствующих нормативным требованиям, - уточнили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Получается, что и Воронежская область стоит перед выбором: открывать новые полигоны или придумывать что-то новое.

Переходим к цивилизации?

Пора переходить к новым способам обращения с мусором

А как же сортировка и переработка?

- 4 мусоросортировочных предприятия работают в Семилукском, Новоусманском, Поворинском и Россошанском районах.

- 2 мусоросортировочных предприятия построены в Павловском районе и Борисоглебске и ждут ввода в эксплуатацию.

- идет проектирование еще 6 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). В Калачеевском, Поворинском, Грибановском, Бобровском и Бутурлиновском районах - с мусоросортировочными комплексами. В Россошанском - только полигон ТКО.

Представляете, насколько трудно разбирать мусор, сваленный в одну массу? Фото: пресс-службы правительства Воронежской области

29 сентября на круглом столе в Доме журналистов руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин сообщил, что территориальная схема обращения с отходами предполагает строительство в регионе 19 полигонов за 2,1 млрд рублей к 2028 году. 17 из них будут оснащены мусоросортировочными линиями.

Так обстоит работа на мусоросортировочной линии в нашем регионе. Фото: пресс-службы правительства Воронежской области

Когда же появится система раздельного сбора мусора?

До конца 2021 года в Воронеже должны построить площадки для раздельного сбора мусора. В этом году новые контейнеры на колесах и с крышками закупят для Ленинского и Центрального районов. Они будут рассчитаны для «сухих», «мокрых» и «пластиковых» отходов.

- На эти цели из областного бюджета выделяется 450 млн рублей. К концу 2024 года такие площадки должны появиться и в остальных районах области, - приводит пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области слова руководителя Максима Зацепина.

Обновлять площадки в Воронеже будут постепенно, так как для контейнеров с крышкой нужна спецтехника. Те мусоровозы, что мы видим сегодня в городе не подходят - у них другой тип загрузки. Переоборудование площадок обещают синхронизировать с возможностями регионального оператора по обновлению машин для вывоза мусора.

Пока даже такие небольшие комплексы встречаются крайне редко в Воронеже, например, в Центральном парке Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- В дальнейшем многое будет зависеть от горожан, насколько быстро они смогут перестроиться и разделять выбрасываемые отходы. Эта работа будет потеряна, если люди не примут систему и продолжат вываливать все в одном мешке, - прокомментировал ситуацию во время прямой линии мэр Вадим Кстенин.

Параллельно в районах города мусорные площадки будут становиться более цивилизованными: с основанием, ограждением и даже крышей. Ожидается, что к 2024 году в Воронежской области отправлять на переработку будут более 35% ТКО.

А сможете ли вы поменять свое отношение к мусору?

А зачем нужна система раздельного сбора мусора?

Сегодня с мусоросортировочных комплексов Воронежской области на переработку уходит лишь десятая часть от всего, что поступает на завод. Этот показатель можно было бы улучшить, если бы мы с вами просто научились хотя бы отдельно складывать «мокрые» и «сухие» отходы.

- К примеру, мы не выбираем некоторые редко встречающиеся виды пластика, потому что их сортировка выходит дороже, чем мы сможем их продать. Но если такие виды изначально придут к нам хотя бы немного отсортированными, мы сможем отправлять и их на переработку, – цитирует пресс-служба регионального департамента ЖКХ и энергетики директора мусоросортировочного комплекса АО «Экотехнологии» Игоря Дмитриева.

Довольно простая схема, которой может следовать каждый

ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Объем мусора, который мы производим, поражает Фото: пресс-службы правительства Воронежской области

С чего начать?

Начните с самого простого - перестаньте выбрасывать опасные отходы, например, ртутные лампы или батарейки, в контейнеры для ТКО. Выделите одну самую простую фракцию. Или даже один вид мусора - крышки...

- Мой путь начался в 2007 году в Испании. Я уезжала в эту страну на год учиться по обмену. Там меня удивила система с несколькими контейнерами для мусора. Изначально мне было очень тяжело все сортировать. На тот момент мне было 20 лет, и об экологии я сильно не задумывалась. Когда вернулась в Россию, и все вновь можно было складывать в один контейнер, я осознала те масштабы бедствия, что происходят у нас в стране, - вспоминает Анна Луначарская, руководитель проекта #Крышка_малышка в Воронеже.

Такие специальные урны вы наверняка видели в городе Фото: предоставлено организаторами

Проект #Крышка_малышка стартовал в нашем городе в январе 2017 года по инициативе Анны Луначарской и Марии Чаевской. Европейский опыт девушки решили перенести на воронежские реалии. Суть проекта проста: воронежцы приносят в специальные пункты чистые пластиковые крышки, активисты сдают их на переработку, а вырученные деньги направляют в проект «Выжить без мамы», который поддерживает детей-отказничков в больницах Воронежа.

Проект активно поддерживают сейчас и юные воронежцы Фото: предоставлено организаторами

Три года назад акция стартовала в местном детсаду. Сегодня же за 2-3 месяца активисты собирают 1-1,5 тонны пластмасса. Сырье на «Газели» отправляют в Липецк - на переработку. Там из крышек делают пластиковые трубы. Сейчас организаторы планируют установить специальные контейнеры в парках и торговых центрах.

- Люди, начиная собирать те же крышки, потом не могут остановиться. Они задумываются: «А что же делать с бутылками?». Потом находят сетки для пластика. «А что делать с бумагой? А со стеклом?» Так все и начинается. Многие же выбрасывают мусор скопом не потому что хотят навредить планете или из-за вредности. Они просто не задумываются. Поэтому нужно больше информации. И, конечно, пункты приема и специальные баки должны стать более доступными, - считает Анна Луначарская.

Кстати, множество советов для новичков можно найти в социальных сетях движения «РазДельный Сбор» в Воронеже.

Как организовать пространство в квартире или доме под разные виды мусора?

- Для себя я выбрала вариант собирать отходы в пластиковый комод. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. В нем четыре выдвижных ящика - соответственно каждый ящик под одну или две фракции. Есть альтернативный способ: нужно поставить всего лишь три ведра. Первое - под смешанные неорганические отходы, которые нельзя переработать. Второе - все то, что можно переработать: макулатура, стекло, металл, пластик, пакеты. Третье - под органические отходы. В дальнейшем их можно, например, закопать, и они быстро станут перегноем. Если органические отходы смешивать с прочими, то сырье портится и в дальнейшем его, скорее всего, не удастся переработать, - делится опытом Екатерина Хомич, руководитель проекта «ЭкоДесант» в Воронеже.

Актив движения «РазДельный Сбор» в Воронеже после акции

Анна Слепокурова, координатор движения «РазДельный Сбор» в Воронеже, также начинала с нескольких простых видов вторсырья, которые можно было сдавать в пункты приема.

- Потом разобралась с остальными маркировками и сейчас практически все отходы сдаю на переработку. Кстати, так и появилось наше экологическое движение, нам нужны были возможности для сдачи редких видов вторсырья, и мы стали их создавать и для себя, и для жителей. От упаковки, которую нельзя сдать в нашем городе, стараюсь отказываться уже в магазине. С раздельным сбором приходит и разумное потребление, - подчеркивает Анна Слепокурова.

Куда можно сдать?

Существует интерактивная карта пунктов приема вторсырья в Воронеже. С ее помощью можно найти места, где готовы принять, пожалуй, наиболее используемые материалы: от бумаги и стекла до лакокрасочных отходов и аккумуляторов.

Не так давно в Воронеж пришел проект «Экотакси». У нас он пока работает на деньги президентского гранта.

«Экотакси» во время работы Фото: предоставлено организаторами

- «Экотакси» - это, можно сказать, сервис по доставке раздельно собранных отходов до пунктов приема или непосредственно до перерабатывающих предприятий. Как правило, такие организации находятся далеко от наших домов. Но если человек уже сейчас готов разделять отходы, но не готов тратить день, чтобы потом их еще и развозить по разным пунктам, он может воспользоваться нашим сервисом. Когда воронежец накапливает определенное количество отходов, он может оставить заявку со своим адресом. Один раз в неделю на грузовом автомобиле мы проезжаем по разным районам города и собираем сырье. В первую очередь приезжаем к тем, кто сумел объединиться, например, это группа соседей. В течение недели наши ребята также ездят на легковых автомобилях по индивидуальным заявкам, но за это они получают пожертвования, - комментирует Екатерина Хомич, организовавшая работу экомобилей в нашем городе.

Принять участие в акции можете и вы вместе с соседями

Соседи в некоторых крупных жилых комплексах Воронежа объединяются в чатах и вместе вызывают автомобиль. Уже сейчас таких «объединений» более 20 в городе.

- Я живу в частном доме. Но до недавнего времени у меня была лишь одна комната. В ней размещались взрослый, ребенок и моя работа - швейная мастерская. Несмотря на это, я все равно находила место, чтобы складывать отходы, чтобы потом отвезти их в пункты приема. Теперь, когда я организовала «Экотакси», просто приношу все на склад и делю по категориям, чтобы в дальнейшем сдать компаниям, которые занимаются отправкой сырья на переработку, - рассказывает Екатерина Хомич.

Где найти единомышленников?

Сегодня лекции на тему раздельного сбора мусора, хотя вернее было бы сказать - обсуждения, активно проходят в «Зеленом доме». Здесь же можно сдать вторсырье на переработку.

У «Зеленого дома» установлены специальные контейнеры. Фото: предоставлено организаторами

Это место организовали экоактивист Екатерина Хомич, организатор фестиваля GoGreen Юлия Попова и руководитель эковолонтерства в ресурсном центре поддержки добровольчества в Воронеже Арина Новичихина.

Арина Новичихина поделилась с нами фото того, как устроена система сбора вторсырья в ее доме

- Сначала я просто складывала все в один мешок, а перед сдачей начинала разбирать. Но в итоге набрала коробок в ближайшем магазине, расставил на веранде и написала названия фракций. Живу я с мамой, которая сразу поняла, что разделять отходы - это правильно, - рассказывает Арина Новичихина. - В этом деле важно идти шаг за шагом. На первом уровне можно начать сдавать стекло - это самое легкое. На втором - металл. Здесь уже правила посложнее: тот же алюминий нужно отделять от жести и сминать. На третьем уровне начинаешь разбираться в макулатуре: отличаешь бумагу, тонкий и толстый картон. И самое сложное - это пластик, так как существует множество его видов.

Эти несложные правила помогут вам начать свой путь