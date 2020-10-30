Коронавирус в Воронеже, последние новости на 30 октября 2020: суточный прирост почти в 300 человек, результаты тестов по смс, дефицит лекарств

От инфекции скончались 407 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже 24 477 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Суточный прирост инфицированных уже достиг 292 человек. День ото дня эта цифра растет. По данным к 30 октября, выздоровели и окончили лечение 20 924 воронежца. Скончались 407 пациентов с подтвержденным COVID-19, за минувшие сутки умерли восемь человек.

Воронежцы стали получать СМС-сообщения с результатами своих тестов на коронавирус. Эта мера должна снизить нагрузку на регистратуры поликлиник и избежать там скопления большого количества людей. Ежедневно в лабораториях готовят около девяти тысяч тестов. А затем пациенты звонят в медучреждения, чтобы выяснить, есть ли у них инфекция или нет.

Губернатор поручил профильным ведомствам решить проблему дефицита лекарств в аптеках. Ажиотажный спрос на противовирусные и антибиотики связан с ухудшением ситуации заболеваемости коронавирусом.

Руководитель воронежского Камерного театра Михаил Бычков попросил президента оказать финансовую помощь культурным учреждениям. Из-за пандемии они терпят убытки. Например, в столице Черноземья из пяти театров работают два: один государственный, возглавляемый Бычковым, и один частный. Деятель искусства предложил частично компенсировать доход учреждениям хотя бы за два-три месяца. Владимир Путин пообещал обсудить с коллегами из Правительства эту проблему.

В Воронеже судебные приставы приостановили очный прием граждан из-за коронавируса. С 29 октября специалисты начали консультировать горожан дистанционно.