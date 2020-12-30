В райцентре Воронежской области Репьевке лучший подарок на Новый год получила многодетная семья Рыжиков. На главу семейства - одинокую маму Диану - беды в последнее время сыпались одна за другой. Только привыкла к тому, что осталась без мужа, как узнала о страшном диагнозе - раке. Да еще семья была вынуждена ютиться в крошечном доме площадью в 30 квадратных метров.Нашлись добрые люди из благотворительного фонда, помогли с новым домом. Семья Рыжиковых переехала в него в марте и благополучно прожила там почти до зимы. Но в ночь на 20 ноября дом сгорел из-за короткого замыкания.- Все было нормально, не искрило, и вдруг в одночасье дом сгорел, - с ужасом вспоминает Диана.- Диана позвонила мне в половине четвертого ночи, плакала, - рассказал волонтер благотворительного фонда +7 Владимир Говорин. - Тогда приняли решение помочь семье с новым жильем. В итоге удалось найти дом 2006 года постройки площадью 126 \\"квадратов\\". Два этажа, четыре комнаты, и мы смогли закончить ремонт до нового года.Диана с семью детьми въехали в новый дом перед самым волшебным праздником года. Их там уже ждала елка с подарками.- Загадала на Новый год два желания - чтобы в моей семье никогда не болели, и чтобы мой дом больше не горел, - поделилась Диана.Может, и страшный недуг отступит. Надеемся, что в жизни семьи Рыжиковых наступила большая светлая полоса.