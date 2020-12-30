Чуда не случилось - до конца 29 декабря Кристине Головчанской, которой в этот день исполнился год и 11 месяцев, не удалось собрать 150 миллионов рублей. Но на «укол жизни», за который нужно отдать эту заоблачную сумму, еще осталась надежда. Это уже маленькое чудо, надеемся, что перед Новым годом случится и большое.- В фонде «Помоги спасти жизнь» все же сумели договориться с компанией «Новартис» о продлении сроков сбора денег. Но всего на одни сутки, - рассказала мать Кристины Светлана. - Даже не хочу думать о том, что буду делать, если не получится собрать эти 150 миллионов.Однако надежда на это есть. Напомним, утром 29 декабря до заветной суммы оставалось 34,5 миллионов. Сейчас уже чуть больше 20-ти. Собрали 130 200 872 рубля, а нужно 150 343 750.Напомним, до 29 января, когда Кристине исполнится два года, ей нужно сделать «укол жизни», дающий большой шанс на полное выздоровление от спинальной мышечной атрофии (СМА).Просьба ко всем богатым людям России и не только! 20 миллионов для многих из вас - не такая уж заоблачная сумма. На Новый год вы можете сделать больше, чем подарок, - дать шанс ребенку на нормальную здоровую жизнь.Отправить деньги на лечение Кристины можно, перечислив деньги по реквизитам ее мамы Светланы Игоревны Головчанской:Сбербанк по номеру телефона: +79518653906Сбербанк: 4276 1300 1846 5504ВТБ: 5368 2901 8270 8125Альфа - банк: 4584 4328 2145 0393Промсвязьбанк: 5203 7380 7157 6101Tinkoff: 5536 9138 5700 2709Raiffeisen: 5379 6530 1518 7568Yandex: 4100 1155 2127 2938PayРal: helpkristina@mail.ruQiwi: +79518653906gofundme.com: Help save Kristina's lifeФонд «Помоги спасти жизнь» - по номеру 7545 с текстом «Кристина 500»Фонд «Чистые души» - по номеру 3434 с текстом «Звездочка 500»Благотворительный фонд Чижова по номеру - 7522 с текстом «Фонд Чижова Головчанская 500»Фонд «Алёша» по номеру - 2325 с текстом «500» (средства делятся поровну на всех СМАйликов, подопечных фонда), где 500 - любая сумма пожертвования.