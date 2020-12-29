Мама страдающей редкой смертельно опасной болезнью (спинальной мышечной атрофией - СМА) Кристины Головчанской Светлана опубликовала в своем Инстаграме отчаянный призыв о помощи. Оказалось, что за \\"укол жизни\\", стоящий больше 150 миллионов рублей, компания \\"Новартис\\", требует внести деньги уже 29 декабря. Причина - новогодние праздники, нерабочие дни в банках. И необходимость проведения консилиума врачей перед введением \\"укола жизни\\".29 января Кристине Головчанской исполняется два года. С этого времени считается, что у детей, больных СМА, эффективность \\"укола жизни\\" становится сомнительной.Еще 28 декабря до 150 миллионов осталось собрать 47,4 миллиона. Сейчас уже 34,5 млн. Нужен еще один решающий рывок. Счет идет уже на несколько часов. Нужна добрая воля одного, а лучше нескольких очень богатых людей. Причем решение они должны принять немедленно, времени на \\"раскачку\\" не осталось.- Не знаю, сколько я выпила валерьянки. Внутри все бушует, но плакать уже не могу. Надежда еще остается, - сказала мама Кристины Светлана.Отправить деньги на лечение Кристины можно, перечислив деньги по реквизитам ее мамы Светланы Игоревны Головчанской:Сбербанк по номеру телефона: +79518653906Сбербанк: 4276 1300 1846 5504ВТБ: 5368 2901 8270 8125Альфа - банк: 4584 4328 2145 0393Промсвязьбанк: 5203 7380 7157 6101Tinkoff: 5536 9138 5700 2709Raiffeisen: 5379 6530 1518 7568Yandex: 4100 1155 2127 2938PayРal: helpkristina@mail.ruQiwi: +79518653906gofundme.com: Help save Kristina's lifeФонд «Помоги спасти жизнь» - по номеру 7545 с текстом «Кристина 500»Фонд «Чистые души» - по номеру 3434 с текстом «Звездочка 500»Благодтворительный фонд Чижова по номеру - 7522 с текстом «Фонд Чижова Головчанская 500»Фонд «Алёша» по номеру - 2325 с текстом «500» (средства делятся поровну на всех СМАйликов, подопечных фонда), где 500 - любая сумма пожертвования.