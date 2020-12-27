Сотрудники СУ СК России по Воронежской области начали проверку по поводу обращения родственников умершей в Таловской районной больнице 80-летней женщины. Однако вопросы у них возникли не к таловским врачам, а к тем медикам, которые занимались ее лечением в Бобровской районной больнице.Ранее в Сети появилось видео, где Алеся Литвинова, внучка умершей женщины, излагает суть претензий к бобровским врачам. Девушка утверждает, что ее бабушка в больнице, где лежала с подозрением на коронавирус (у нее была двусторонняя пневмония), не ела 15 дней и потеряла сознание от голода. Ее муж, который в это время лежал вместе с ней (тоже с предполагаемым «ковидом») с трудом нашел врачей. Женщину «откачали», направили в реанимацию, она пришла в себя. И почему-то уже через день ее решили перевозить в больницу по месту жительства, то есть, в Таловую.Супруг пожилой женщины видел, как ее несли на так называемых «мягких» носилках, очень близко от пола, а то и вовсе прямо по нему. А потом, по его утверждению, пенсионерку пытались убедить дойти до скорой самой. Но она не могла, так как сильно ослабела. Тогда пожилую женщину отволокли назад, в реанимацию.Тем не менее со второй попытки пенсионерку все же отвезли в Таловую, где она вскоре и умерла. По словам родственников, транспортировку тяжело больной женщины с ними не согласовывали.В региональном департаменте здравоохранения диаметрально противоположная точка зрения на эту ситуацию. По их данным, пожилая женщина лежала в Бобровской районной больнице с 25 ноября по 14 декабря. И вроде бы получала необходимое лечение как от коронавируса, так и от ее хронических заболеваний.По данным департамента, ни пенсионерка, ни ее муж на условия в больнице и питание не жаловались и находились под постоянным наблюдением. По их версии, у пожилой женщины на фоне болезни был плохой аппетит, поэтому ей вводили через вену поддерживающие препараты.Как утверждают чиновники, медикам удалось стабилизировать состояние больной, вылечить ее от коронавируса и достичь устойчивой динамики, достаточной для выписки на долечивание по месту жительства. 14 декабря, по их данным, достаточно грузную женщину на мягких носилках почти донесли до скорой. Но она пожаловалась на слабость и головокружение, и ее вернули в стационар. При этом ее муж наблюдал, как несли жену, и из-за специфики носилок у него могло возникнуть впечатление, что супругу волокут по полу.В стационаре, по сведениям чиновников, женщину осмотрел лечащий врач, реаниматолог и невролог. Специалисты, провели консилиум и рекомендовали провести пациентке МРТ головного мозга. 17 декабря его сделали. Очаговой патологии головного мозга не нашли.18 декабря, по данным регионального департамента здравоохранения, после нормализации самочувствия, в стабильном состоянии, пенсионерку выписали и отвезли в стационар Таловской районной больницы. После ее прибытия туда у больной якобы произошла внезапная непредотвратимая тромбоэмболия, которая не могла быть прогнозирована. Врачи настаивают на том, что пациентка получала специальные препараты для профилактики этого смертельно опасного осложнения.Кто прав, врачи или родственники умершей женщины, сейчас решают не только сотрудники Следственного комитета, но и специалисты регионального управления Росздравнадзора. В этом ведомстве также организовали проверку обстоятельств этого ЧП.