В Бобровской районной больнице разразился скандал. Там не так давно лечили от коронавируса 80-летнюю пациентку. Ее перевели в Таловскую ЦРБ, где она, по утверждению регионального департамента здравоохранения, умерла не от COVID-19, а от тромбоэмболии.У ее внучки Алеси Литвиновой есть уверенность, что ее бабушку «залечили». При этом у нее были претензии к транспортировке ее родственницы. По ее словам, женщину, обессиленную долгим голоданием (есть нормально она не могла из-за специфики заболевания) тащили к машине практически волоком.В областном департаменте здравоохранения заявили, что пожилой пациентке, которой, действительно, тяжело было нормально питаться, давали поддерживающие препараты. И отвозили ее к машине на мягких низких носилках, поэтому и могло показаться, что пенсионерку волочат по полу. Также медики заявили, что от коронавируса пожилую женщину они вылечили. А тромбоэмболия, ставшая причиной смерти, якобы развилась неожиданно, и спрогнозировать ее было либо очень трудно, либо и вовсе невозможно. В Таловскую районную больницу пенсионерку вроде бы отвозили, когда состояние здоровья казалось стабильным.Кто прав, внучка или врачи, предстоит разобраться в ходе проверки специалистам регионального управления Росздравнадзора.