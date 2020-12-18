Коронавирус в Воронеже, последние новости на 18 декабря 2020: данные по зараженным, свободные койки и усиление контроля

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

40 779 жителя Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. Накануне прирост заболевших составил 389 человек. По данным к 18 декабря, окончили лечение и выздоровели 39 143 пациента. Количество летальных случаев увеличилось до 1120.

Накануне на заседании оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что среди зараженных по-прежнему преобладают больные с клиническими проявлениями ОРВИ: по сравнению с прошлой неделей медики зафиксировали увеличение на 7%. Отмечается снижение пневмонии по первичным обращениям на 3% и бессимптомных форм на 4%. Также на 4% снизилась заболеваемость среди людей старше 65 лет.

За семь дней выросло количество случаев Covid-19 среди работников офисов – на 44%, водителей транспорта – на 41%, сотрудников образования – на 21%, здравоохранения - на 19%. Меньше на 35% стали болеть на промышленных предприятиях, в секторе ЖКХ - на 26%, сельском хозяйстве - на 25%.

В преддверии новогодних праздников главный санитарный врач области рекомендовал усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в торговых центрах, транспорте, на автовокзалах и железнодорожных вокзалах.

По данным руководителя регионального департамента здравоохранения Александра Щукина, в области развернуто 4570 ковидных коек, 938 из них свободны. 13 662 человека, лечащихся на дому, получили бесплатные лекарства. Кроме того, в регион поступили полторы тысячи доз вакцины от коронавируса. Препарат пока что предназначен для медиков.

Что касается образовательных учреждений, в области закрыты на карантин по Covid-19 одна группа в детсаду и 11 классов в четырех школах.