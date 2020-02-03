2020-02-10T12:26:00+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Принимал роды и стрелял по колесам: воронежский инспектор с 30-летним стажем рассказал о своей работе

Александр ГОРОЖАНКИН.Александр ГОРОЖАНКИН.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Узнали у нашего гостя, как менялись город и водители с начала 90-х

Автомобили. Воронеж 3.02.2020

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90-е. Было ли это время особенно сложным для автомобилистов? С чем сталкивались водители в условиях отсутствия ОСАГО? Как инспекторы защищали Воронеж в годы обострения событий на Кавказе? И где возили контрабанду вьетнамцы-челноки? Узнали у Александра Горожанкина, командира роты ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД по Воронежу, сотрудника с 30-летним стажем.

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