Принимал роды и стрелял по колесам: воронежский инспектор с 30-летним стажем рассказал о своей работе
Узнали у нашего гостя, как менялись город и водители с начала 90-х
Автомобили. Воронеж 3.02.2020
90-е. Было ли это время особенно сложным для автомобилистов? С чем сталкивались водители в условиях отсутствия ОСАГО? Как инспекторы защищали Воронеж в годы обострения событий на Кавказе? И где возили контрабанду вьетнамцы-челноки? Узнали у Александра Горожанкина, командира роты ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД по Воронежу, сотрудника с 30-летним стажем.