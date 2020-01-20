2020-01-20T14:32:33+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Воронежские водители автобусов пытаются зарабатывать благодаря незаконному тюнингу

Виктор Аржаных и Сергей Докучаев.Виктор Аржаных и Сергей Докучаев.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

И жалуются друг на друга в ГИБДД

Автомобили. Воронеж 20.01.2020

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Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. Очередную беседу построили вокруг нарушений водителей автобусов и такси. В студию "КП" заглянули Виктор Аржаных и Сергей Докучаев, представители отделения технадзора городского отдела ГИБДД. Инспекторы раскрыли, как отучить маршрутчиков завешивать лобовое стекло бахромой, и почему некоторые водители любят ездить, сняв пару сидений в салоне.

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