Воронежские водители автобусов пытаются зарабатывать благодаря незаконному тюнингу

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:32:33+03:00

Автомобили. Воронеж 20.01.2020 00:00 00:00

Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. Очередную беседу построили вокруг нарушений водителей автобусов и такси. В студию "КП" заглянули Виктор Аржаных и Сергей Докучаев, представители отделения технадзора городского отдела ГИБДД. Инспекторы раскрыли, как отучить маршрутчиков завешивать лобовое стекло бахромой, и почему некоторые водители любят ездить, сняв пару сидений в салоне.