Воронежские водители автобусов пытаются зарабатывать благодаря незаконному тюнингу
И жалуются друг на друга в ГИБДД
Автомобили. Воронеж 20.01.2020
Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. Очередную беседу построили вокруг нарушений водителей автобусов и такси. В студию "КП" заглянули Виктор Аржаных и Сергей Докучаев, представители отделения технадзора городского отдела ГИБДД. Инспекторы раскрыли, как отучить маршрутчиков завешивать лобовое стекло бахромой, и почему некоторые водители любят ездить, сняв пару сидений в салоне.