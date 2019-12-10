2019-12-11T15:42:25+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Оформление ДТП в Воронеже: когда убирать автомобиль с дороги и как применить европротокол

Олег Ситников.Олег Ситников.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Стараемся не допустить ошибок, после которых чужую машину придется восстанавливать за свой счет

Автомобили. Воронеж 10.12.2019

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С наступлением холодов на дорогах резко возросло число аварий. При этом многие водители задумываются о нюансах оформления ДТП только тогда, когда это ДТП уже произошло. Вместе с экспертами мы обсудили самые разные случаи, которые только могут произойти на воронежских дорогах: когда пострадали люди, когда повреждена городская инфраструктура, когда виновник скрылся. Что делать сразу после происшествия? Как правильно его задокументировать? И как в регионе работает натуральное возмещение по ОСАГО?

В гостях:

Андрей Ловчинский - представитель страховой компании;

Олег Ситников - старший инспектор по исполнению административного законодательства ОБДПС УМВД по Воронежу.

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