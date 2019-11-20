Как снег под колеса: правила подготовки автомобиля к зиме
Эксперты рассказали, как воронежским водителям пережить «день жестянщика»
Автомобили. Воронеж 11.11.2019
Граница между осенью и зимой - довольно неприятное время для автомобилистов. Каждый день нужно приспосабливаться к новым условиям: по-разному ускоряться, по-разному тормозить. То ли еще будет, когда город накроет снегом! Особенности передвижения во время межсезонья, а также подготовку к зиме обсудили с экспертами Николаем Селезневым, директором центра водительского мастерства «Автопрофи», и Владимиром Чибисовым, инспектором отдела ДПС и ИАЗ УГИББД по Воронежской области.