Как снег под колеса: правила подготовки автомобиля к зиме

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-19T13:19:10+03:00

Автомобили. Воронеж 11.11.2019 00:00 00:00

Граница между осенью и зимой - довольно неприятное время для автомобилистов. Каждый день нужно приспосабливаться к новым условиям: по-разному ускоряться, по-разному тормозить. То ли еще будет, когда город накроет снегом! Особенности передвижения во время межсезонья, а также подготовку к зиме обсудили с экспертами Николаем Селезневым, директором центра водительского мастерства «Автопрофи», и Владимиром Чибисовым, инспектором отдела ДПС и ИАЗ УГИББД по Воронежской области.