2019-11-19T13:19:10+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Как снег под колеса: правила подготовки автомобиля к зиме

фото из архива/ Станислав ШЕВЧЕНКО.фото из архива/ Станислав ШЕВЧЕНКО.

Эксперты рассказали, как воронежским водителям пережить «день жестянщика»

Автомобили. Воронеж 11.11.2019

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Граница между осенью и зимой - довольно неприятное время для автомобилистов. Каждый день нужно приспосабливаться к новым условиям: по-разному ускоряться, по-разному тормозить. То ли еще будет, когда город накроет снегом! Особенности передвижения во время межсезонья, а также подготовку к зиме обсудили с экспертами Николаем Селезневым, директором центра водительского мастерства «Автопрофи», и Владимиром Чибисовым, инспектором отдела ДПС и ИАЗ УГИББД по Воронежской области.

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