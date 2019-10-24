Расправа вилкой и убийство бордюрным камнем: с чем приходится иметь дело народному участковому Воронежской области
Владимир Бурдашкин рассказал о наиболее запомнившихся из работы случаях
Тема дня - Воронеж: 24.10.2019
Капитан полиции Владимир Бурдашкин из Семилук представит наш регион на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Голосование пройдет с 1 по 10 ноября в специальном разделе на сайте «Комсомольской правды». Победитель получит досрочное звание и УАЗ «Патриот».
Поддержим воронежского конкурсанта!