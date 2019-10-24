2019-10-24T14:15:45+03:00
Тема дня-Воронеж
Анна ГРЕБЕНКИНАМаксим ГОРОХОВ

Расправа вилкой и убийство бордюрным камнем: с чем приходится иметь дело народному участковому Воронежской области

Финальное голосование продлится с 1 по 10 ноября.Финальное голосование продлится с 1 по 10 ноября.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Владимир Бурдашкин рассказал о наиболее запомнившихся из работы случаях

Тема дня - Воронеж: 24.10.2019

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Капитан полиции Владимир Бурдашкин из Семилук представит наш регион на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Голосование пройдет с 1 по 10 ноября в специальном разделе на сайте «Комсомольской правды». Победитель получит досрочное звание и УАЗ «Патриот».

Поддержим воронежского конкурсанта!

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