Звезда панк-рока Юрий Хой пять лет работал гаишником

26 Июль 13:03 2019-08-02T19:18:01+03:00

Юрию Хою - 55: воспоминания близких и друзей о популярном музыканте 00:00 00:00

В день рождения предлагаем вашему вниманию воспоминания дочери Хоя Ирины, его племянника Юрия Япрынцева и школьного друга Игоря Лобашова. Из них вы узнаете, сколько лет лидер «Сектора газа» проработал гаишником, кем был в армии, как вел себя в домашних стенах. И вообще, какой был человек Юрий Клинских (настоящая фамилия) вне сцены.