2019-08-02T19:18:01+03:00
Тема дня-Воронеж
Юрий КОЗЛОВ

Звезда панк-рока Юрий Хой пять лет работал гаишником

Студийная фотография Юрия Хоя в форме сотрудника ГАИ, сделанная на Пушкинской.Студийная фотография Юрия Хоя в форме сотрудника ГАИ, сделанная на Пушкинской.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Накануне 55-летия лидера воронежской группы «Сектор газа» о нем вспоминают дочь, племянник и школьный друг

Юрию Хою - 55: воспоминания близких и друзей о популярном музыканте

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В день рождения предлагаем вашему вниманию воспоминания дочери Хоя Ирины, его племянника Юрия Япрынцева и школьного друга Игоря Лобашова. Из них вы узнаете, сколько лет лидер «Сектора газа» проработал гаишником, кем был в армии, как вел себя в домашних стенах. И вообще, какой был человек Юрий Клинских (настоящая фамилия) вне сцены.

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