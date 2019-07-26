Звезда панк-рока Юрий Хой пять лет работал гаишником
Накануне 55-летия лидера воронежской группы «Сектор газа» о нем вспоминают дочь, племянник и школьный друг
Юрию Хою - 55: воспоминания близких и друзей о популярном музыканте
В день рождения предлагаем вашему вниманию воспоминания дочери Хоя Ирины, его племянника Юрия Япрынцева и школьного друга Игоря Лобашова. Из них вы узнаете, сколько лет лидер «Сектора газа» проработал гаишником, кем был в армии, как вел себя в домашних стенах. И вообще, какой был человек Юрий Клинских (настоящая фамилия) вне сцены.