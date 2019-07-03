Бабушки, внуки и их родители: как правильно выстраивать отношения и распределять зоны влияния
В такой сложной и противоречивой теме разбираемся с воронежским психологом Еленой Пашковой
Детсовет: что позволительно бабушкам-дедушкам в воспитании внуков
Как правило, в период летних каникул большинство родителей отправляют детей к бабушкам и дедушкам. Но какие сложности могут возникнуть, когда ребенок начинает проводить больше времени со старшими родственниками? Какие нюансы нужно заранее оговорить? Как бабушка-дедушкам нужно вести себя, чтобы не подорвать авторитет родителей? Как не допустить избалованности детей? По самому широкому кругу вопросов беседуем с семейным психологом Еленой Пашковой.