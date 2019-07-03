2019-07-08T19:12:48+03:00
Детсовет
Анна ГРЕБЕНКИНАМаксим ГОРОХОВ

Бабушки, внуки и их родители: как правильно выстраивать отношения и распределять зоны влияния

Елена Пашкова.Елена Пашкова.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В такой сложной и противоречивой теме разбираемся с воронежским психологом Еленой Пашковой

Детсовет: что позволительно бабушкам-дедушкам в воспитании внуков

00:00
00:00

Как правило, в период летних каникул большинство родителей отправляют детей к бабушкам и дедушкам. Но какие сложности могут возникнуть, когда ребенок начинает проводить больше времени со старшими родственниками? Какие нюансы нужно заранее оговорить? Как бабушка-дедушкам нужно вести себя, чтобы не подорвать авторитет родителей? Как не допустить избалованности детей? По самому широкому кругу вопросов беседуем с семейным психологом Еленой Пашковой.

Скачать передачу [mp3, 73.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (473) 261-11 56+7 (910) 04-02-733
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Воронежская сотрудница Росгвардии по-особому проводила проверки в оружейном магазине мужа
Лжесотрудник Роспотребнадзора из Махачкалы «кошмарил» предпринимателей в Воронежской области
Юрий Немкин стал первым замом прокурора Воронежской области
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала героиней сериала
Воронежец Май Абрикосов готов за миллион рублей отправиться на шоу к Андрею Малахову
После ремонта на воронежском виадуке на 9 Января станет больше полос
«Разборка» в Воронеже закончилась госпитализацией мужчины
Эксперты назвали Воронеж городом с дешевыми автомобилями
Житель Воронежской области два дня пытался подкупить инспектора
В Северном микрорайоне Воронежа нашли останки 15 красноармейцев
Убийство на улице Комарова: воронежские силовики задержали подозреваемого