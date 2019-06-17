На юг из Воронежа: как подготовиться к автопутешествию
Едем в Сочи, Крым или Грузию на машине
Автомобили. Воронеж: автопутешествия
Распахнулся сезон отпусков, и тысячи автомобилей потянулись из Воронежа в южном направлении. В какое время лучше всего преодолеть Лосево, чтобы не остаться в пробке? В каких заведениях не стоит угощаться? Какие опасности поджидают водителей на горных дорогах? На эти и другие вопросы отвечали госинспектор Управления ГИБДД по Воронежской области, майор полиции Дмитрий Чепелев и автор проекта путешествий "Нескучный день" Михаил Глущенко.