На юг из Воронежа: как подготовиться к автопутешествию

17 Июнь 13:03 2019-06-17T16:25:54+03:00

Автомобили. Воронеж: автопутешествия 00:00 00:00

Распахнулся сезон отпусков, и тысячи автомобилей потянулись из Воронежа в южном направлении. В какое время лучше всего преодолеть Лосево, чтобы не остаться в пробке? В каких заведениях не стоит угощаться? Какие опасности поджидают водителей на горных дорогах? На эти и другие вопросы отвечали госинспектор Управления ГИБДД по Воронежской области, майор полиции Дмитрий Чепелев и автор проекта путешествий "Нескучный день" Михаил Глущенко.