Можно ли пересечь сплошную, чтобы объехать ДТП?

10 Июнь 13:03 2019-06-13T10:08:18+03:00

Автомобили. Воронеж: дорожные неурядицы и способы решения проблем 00:00 00:00

Продолжаем цикл программ, посвященный безопасности дорожного движения, подготовленный совместно с ГИБДД. В этот раз обсудили взаимопомощь на дороге и разнообразные неприятные ситуации, которые могут произойти: от поломки до пожара. Как помочь - и не навредить? Обсудили с инспектором группы организации службы отдельного батальона ДПС УГИБДД Воронежской области, майором полиции Юрием Беденко.