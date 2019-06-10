Можно ли пересечь сплошную, чтобы объехать ДТП?
Обсуждаем главные дорожные неурядицы и способы решения проблем
Автомобили. Воронеж: дорожные неурядицы и способы решения проблем
Продолжаем цикл программ, посвященный безопасности дорожного движения, подготовленный совместно с ГИБДД. В этот раз обсудили взаимопомощь на дороге и разнообразные неприятные ситуации, которые могут произойти: от поломки до пожара. Как помочь - и не навредить? Обсудили с инспектором группы организации службы отдельного батальона ДПС УГИБДД Воронежской области, майором полиции Юрием Беденко.